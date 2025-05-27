桃園市消防局幼獅分隊隊員葉松江於「2025世界壯年運動會（World Masters Games）」中，代表台灣出征女子3對3籃球30歲以上休閒組賽事，與隊友同心協力一路過關斬將，最終勇奪冠軍，為國爭光。

桃園市消防局幼獅分隊隊員葉松江(左2)在世壯運女子3對3籃球30歲以上休閒組賽事勇奪冠軍。圖：幼獅分隊提供

幼獅分隊提到，葉松江平時堅守消防第一線，肩負救災救護重任，在火場上奮不顧身守護市民安全，而在球場上同樣展現堅毅與熱血。此次比賽，她與三位分別來自航警、台電及民間企業的夥伴攜手組隊，四人因就讀彰化師範大學而結緣，畢業多年後再次集結，共同挑戰國際賽事，完美展現跨界團隊的驚人默契與強悍實力。

葉松江與來自航警、台電及民間企業的夥伴攜手組隊。圖：幼獅分隊提供

幼獅分隊提到，本屆賽事自5月17日展開，葉松江所屬隊伍首日即拿下兩場勝利（16:0、15:8），雖於次日（5月18日）遇上強敵失利（10:15），但隨即調整心態，展現強大韌性與不服輸精神。接下來連戰皆捷，分別在5月21日決賽首戰以6:1奪勝、5月22日以14:12擊敗新加坡晉級四強，5月23日以12:5穩步前進，最終於5月24日冠亞賽中對決蒙古隊，以17:7氣勢如虹奪下金牌。

葉松江的表現展現了消防人員多面向的能力與堅韌精神。圖：幼獅分隊提供

葉松江表示，「不論在火場或球場，只要穿上制服或球衣，就有責任全力以赴。這次能代表台灣奪冠，不只是夢想成真，更是對自己的一次挑戰與肯定。」

幼獅分隊長張擎文也說，葉松江的表現展現了消防人員多面向的能力與堅韌精神，是消防體系的驕傲與典範。透過她在國際賽場上的優異表現，盼能鼓舞更多女性勇於追夢，勇敢跨足多元領域，發光發熱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消幼獅分隊葉松江勇闖世壯運 抱回女子3對3籃球賽冠軍