豐原私托虐童案8月勒令停辦 社會局長：20人會協助轉托

台中市豐原區某私立托嬰中心爆出虐童案，陳姓托育人員涉嫌粗暴對待幼童，多達14人受害。市府昨針對3名涉嫌施虐的托育人員及業者，共裁罰141萬元，並公告托嬰中心負責人及施虐人員姓名，另勒令托嬰中心8月1日起停辦。台中市社會局長廖靜芝今表示，托嬰中心停辦前，市府會協助轉托，家長不用擔心。

豐原某私托中心本月遭爆虐童，社會局初步調查，陳姓托育人員不當對待14名幼童，已於3月底離職；該托嬰中心後續又有7名托育人員離職，社會局持續追查，發現劉、曾2名托育人員不當對待幼童，托嬰中心未確實通報。

社會局表示，陳姓托育人員受過專業訓練，仍多次用推、脫、拉等粗暴手法惡意對待幼童，事後推諉卸責，毫無悔意，違反兒少法，市府裁罰最高金額60萬元，30年內禁止從事相關工作；劉、曾2名托育人員有類似不當動作，分別裁罰15萬元、14萬元，20年內禁止從事相關工作。

另外，該托嬰中心多名托育人員常態性不當對待幼童，機構未及時察覺，發現後未立刻通報，違反兒少法第83條，加重裁罰40萬元；該中心負責人與其他3名托育人員得知幼童遭不當對待，沒在24小時內通報，再依延遲通報裁罰3萬元。

廖靜芝今在市政會議前受訪指出，每個孩子都是家長的寶貝，希望孩子在托嬰中心受到最好的照顧，中市府已比中央嚴格的稽查制度與訓練制度，但似乎仍無法遏制保育員不適宜的動作，因此市府一定要重罰，讓大眾知道不可粗魯與情緒失控的對待孩子。另重罰很重要的原因是範圍，保育員不只粗暴對待一名幼童，而是對數名孩子，因此罰則上會加重。

廖靜芝說，該托嬰中心8月1日起勒令停辦，托嬰中心原本收托55人，其中35人因保育員離職，社會局已協助完成轉托，目前還有20名幼童，後續也會協助家長轉托，家長不用焦慮。