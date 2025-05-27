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影／台中西屯住家一樓擺攤 暗夜起火幸有住警器 屋主逃生

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區寧漢街一間民宅在昨天深夜起火燃燒，火勢燃燒一樓一度猛烈，警消在一個小時內撲滅火燒，幸未釀人員傷亡。經查，該間民宅由屋主在一樓車庫擺攤，當時僅屋主在家，暗夜起火時，幸屋主有裝設住警器，即時逃生、通報警消，保住一命。

台中市消防局在昨天深夜11時48分獲報，西屯區寧漢街一間民宅火警案，經派遣第七大隊、轄區中港分隊等7個單位，出動各式消防車19輛、消防人員40名，由副大隊長葉至峰擔任指揮官。

經查，該起火建築物為3層RC建物，1樓冒出火煙，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢於今天零時25分控制，零時33分撲滅，無人員傷亡，現場燃燒1樓沙發及雜物，燃燒面積約20平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市西屯區寧漢街民宅在昨天深夜發生火警，一樓火勢一度猛烈。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區寧漢街民宅在昨天深夜發生火警，一樓火勢一度猛烈。記者陳宏睿／翻攝

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