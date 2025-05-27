影／台中男水湳市場被開行人闖紅燈罰單 他怨：這也會開？
台中市一名65歲市民22日在西屯區水湳市場步行時，疑闖紅燈通過斑馬線，被當時警方巡邏車發現，警方當場停車攔下該名市民告發，該名市民還抱怨，「大家都這樣，這也會開」，警方宣導相關交通法規後，依法告發，可罰500元。
第六警分局統計，西屯區從今年1月起至5月中旬，已發生行人交通事故共計151件，較去年同期增加18件，其中屬行人違規肇事者計有34件，較去年同期增加16件；分析因行人違規而肇事案件，發現65歲以上年長者計有7件，較去年同期增加5件，增幅高達250%，顯見行人交通事故有增加趨勢外，高齡者行人違規而致交通事故比例也大幅增加。
第六警分局在今年1月至5月中旬為止，已累積取締157件行人違規，為防制此類事故再度發生，更在5月初製作宣導哏圖請轄區議員、里長及協勤民力等協助廣為宣導、預告警方將於6月1日起擴大執法力度，針對商圈、學校、年長者晨運或易聚集活動處所周邊等人潮熱區加強取締。
第六警分局長周俊銘呼籲，穿越馬路請遵守交通號誌，行走行人穿越道，切勿為了「搶快」而心存僥倖，否則一旦發生意外，後果將難以挽回。違規穿越馬路不僅可能害己傷身，還可能讓無辜的駕駛人背負沉重心理壓力甚至刑責，遵守交通規則，是每位市民的責任，更是守護彼此安全的基本共識。
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