快訊

與美國關稅談判或調降貨物稅 便宜汽車時代要來了？

曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

影／台中男水湳市場被開行人闖紅燈罰單 他怨：這也會開？

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名65歲市民22日在西屯區水湳市場步行時，疑闖紅燈通過斑馬線，被當時警方巡邏車發現，警方當場停車攔下該名市民告發，該名市民還抱怨，「大家都這樣，這也會開」，警方宣導相關交通法規後，依法告發，可罰500元。

第六警分局統計，西屯區從今年1月起至5月中旬，已發生行人交通事故共計151件，較去年同期增加18件，其中屬行人違規肇事者計有34件，較去年同期增加16件；分析因行人違規而肇事案件，發現65歲以上年長者計有7件，較去年同期增加5件，增幅高達250%，顯見行人交通事故有增加趨勢外，高齡者行人違規而致交通事故比例也大幅增加。

第六警分局在今年1月至5月中旬為止，已累積取締157件行人違規，為防制此類事故再度發生，更在5月初製作宣導哏圖請轄區議員、里長及協勤民力等協助廣為宣導、預告警方將於6月1日起擴大執法力度，針對商圈、學校、年長者晨運或易聚集活動處所周邊等人潮熱區加強取締。

第六警分局長周俊銘呼籲，穿越馬路請遵守交通號誌，行走行人穿越道，切勿為了「搶快」而心存僥倖，否則一旦發生意外，後果將難以挽回。違規穿越馬路不僅可能害己傷身，還可能讓無辜的駕駛人背負沉重心理壓力甚至刑責，遵守交通規則，是每位市民的責任，更是守護彼此安全的基本共識。

台中市一名市民22日時在西屯區長安路水湳市場附近，違規闖紅燈，警方正好巡經該處，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名市民22日時在西屯區長安路水湳市場附近，違規闖紅燈，警方正好巡經該處，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名市民22日時在西屯區長安路水湳市場附近，違規闖紅燈，警方正好巡經該處，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名市民22日時在西屯區長安路水湳市場附近，違規闖紅燈，警方正好巡經該處，依法告發。記者陳宏睿／翻攝

行人 交通事故

延伸閱讀

高雄女騎士闖紅燈拒檢自撞亡 已抽血驗酒精及毒物反應

遭通緝又攜毒…汐止男被警盤查心虛逃 沿路蛇行闖紅燈、撞警下場出爐

高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

影／27歲男開註銷車還違停 拒檢逃逸8度逆向...南警亮槍上膛逮人

相關新聞

影／台中男水湳市場被開行人闖紅燈罰單 他怨：這也會開？

台中市一名65歲市民22日在西屯區水湳市場步行時，疑闖紅燈通過斑馬線，被當時警方巡邏車發現，警方當場停車攔下該名市民告發...

影／砂石車河床對撞1駕駛拋飛遭輾亡 另名駕駛酒駕輕傷

屏東縣里港警分局昨下午4點多接獲報案，高樹鄉東振興堤防荖濃溪河床兩輛砂石車不明原因對撞，砂石車駕駛27歲郭男拋飛車外後遭...

影／國一台中王田段3車追撞！ 大貨車側翻卡3車道車頭全爛

今天清晨4點24分，國道一號南向191.7公里處台中王田路段發生嚴重車禍，蕭姓男子駕駛大貨車不明原因突然撞上前方半聯結車...

影／12小時2次火警 澎湖馬公某遊覽車場暗夜起火

澎湖縣馬公市今天凌晨發生火警，某遊覽公司停車場突然起火，濃煙竄升，消防局立即動員趕赴火場，約半小時滅火，燒毀廢棄物，幸未...

影／台中西屯住家一樓擺攤 暗夜起火幸有住警器 屋主逃生

台中市西屯區寧漢街一間民宅在昨天深夜起火燃燒，火勢燃燒一樓一度猛烈，警消在一個小時內撲滅火燒，幸未釀人員傷亡。經查，該間...

LINE朋友稱需借錢男被騙10萬 豐原警教LINE帳號被盜應變法

台中56歲陳姓男子收到朋友LINE來訊，稱急需借錢納房貸、保費，陳男力挺兄弟網路轉帳10萬元，事後才知朋友LINE帳號被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。