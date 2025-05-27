端午連假旅遊人潮多 東勢警方交通管制措施

端午節3天連假將到，台中市東勢警分局針對轄內易壅塞路段和時段、各觀光景點及遊樂區等地點，配合交通主管機關各項疏導管制措施，提醒駕駛人配合員警疏導和指揮。

東勢分局表示，端午節連續假期返鄉車潮預估5月29日下午5時後湧現，每日上午8時至中午12時，石岡、新社、東勢等山城地區知名觀光景點、休閒遊憩據點預計將有大批遊客前來旅遊，為因應端午節出遊的車潮，東勢警分局規劃連假交通疏導勤務。

5月30日至6月1日每日上午10時至中午12時，及下午4時到晚上7時，在所轄通往旅遊地區的各重要路口，東勢區東勢大橋東端、石岡區豐勢路與明德路西端、新社區興中街與協中街口、中95與中93路口、新社區中和街與中正街等，編排交通崗或機動交通疏導勤務，發現有車潮壅塞即由警力立刻疏導，或通報鄰近崗哨共同連通交通號誌的方式，舒緩路口交通車流。