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金門住宅火警3人受困 消防10分鐘內滅火救人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮東村一處民宅今日清晨發生火警，屋內3人受困，消防局於6時10分接獲報案後迅速出動金湖、金沙及金寧分隊支援，共調派9輛消防與救護車、18名人員前往搶救，火勢在10分鐘內即被控制，3人均平安救出，無人受傷，起火原因正由火調科進一步鑑定中。

消防人車抵達後，發現該棟3樓建築玻璃帷幕已破裂，濃煙與火舌不斷竄出，車組立即佈署兩條水線展開攻擊，並使用熱顯像儀（TIC）進行室內搜索及滅火。

指揮官第二大隊大隊長董紀瑋隨即聯繫勤指中心，掌握受困民眾避難狀況，並透過「關門避難」方式穩定現場情勢。

平日寧靜的小村莊，清晨被多輛鳴笛的消防車聲劃破寂靜，不少民眾驚醒後紛紛外出關切火勢狀況。所幸火勢迅速撲滅，3位受困者經救護人員初步評估，均無明顯傷勢。

消防局指出，屋主起初打算由大門逃生，但因火煙阻礙樓梯，改採「關門待援」策略，成功爭取救援時間，此次行動展現防火宣導多年來的成果，未來將以此案例作為教育宣導素材。

消防局呼籲，住家樓梯間勿堆積雜物，充電設備應避免長期置於室內，並在災害發生第一時間撥打119，爭取黃金救援時效。

金門縣金湖鎮東村一處民宅今清晨發生火警，屋內物品全都燒黑，付之一炬，起火原因由消防局火調科進一步鑑定中。圖/消防局提供
金門縣金湖鎮東村一處民宅今清晨發生火警，屋內物品全都燒黑，付之一炬，起火原因由消防局火調科進一步鑑定中。圖/消防局提供
金門縣金湖鎮東村一處民宅今清晨發生火警，消防人員火速趕往現場，僅花了10分鐘就控制火勢。圖/消防局提供
金門縣金湖鎮東村一處民宅今清晨發生火警，消防人員火速趕往現場，僅花了10分鐘就控制火勢。圖/消防局提供

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