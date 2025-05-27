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阿根納造船廠出意外 男子不慎墜落山谷 消防員垂降救人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王姓男子想爬過欄杆撿拾女友掉落的東西時，不慎掉落5公尺下方的廠區。消防人員出動吊車，垂降消防員下去救護，再將受傷男吊掛上來，送醫急救；女友只受輕傷，無大礙。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天清晨4時許接獲報案，有人墜落阿根納造廠地面。消防人員到場時，看到王男倒在通往原住民會館的正濱路116巷外下方山坡。

因為難以架梯攀爬靠近，最後出動救援機具，垂降消防員和擔架等器材，由消防員下到山谷為王男包紮固定後，再吊掛上路面，由救護車送醫急救。王的女友因為撞到護欄摔倒，臉部和腳部有擦挫傷，都沒有生命危險。

據了解，王男和女友外出消夜後返家，把車停在正濱路116巷旁旁下車後，女友包包內東西掉落出來，王男爬過欄杆想撿拾時發生意外。王男掉落地面後，意識清楚，但左腿受傷無力起身，女友打119求助。消防人員到場救起王男後，將兩人送往衛生福利部基隆醫院治療。

基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市知名景點「阿根納造船廠」今晨發生意外，王男想爬欄杆撿東西時，掉落5公尺下方的山坡。消防局垂降消防員下去救護，吊掛上來送醫。王的女友也受輕傷，無大礙。記者邱瑞杰／翻攝

消防員 女友 基隆

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