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影／國一台中王田段3車追撞！ 大貨車側翻卡3車道車頭全爛
今天清晨4點24分，國道一號南向191.7公里處台中王田路段發生嚴重車禍，蕭姓男子駕駛大貨車不明原因突然撞上前方半聯結車，之後整車翻覆卡在3車道，隨後1輛小客車又閃避不及撞上，造成三車追撞事故。目前事故現場已排除恢復通車，詳細肇事原因待釐清。
警方呼籲，民眾駕車時精神不濟或分心駕駛，若未注意車前狀況而肇事致人重傷或死亡，將吊扣和吊銷駕照。
22歲蕭姓大貨車男駕駛行駛在台中王田路段南向191.7公里處時，不明原因突然撞上同向在外側車道的58歲半聯結車駕駛，後車輛嚴重側翻，直接占用內、中、外3線車道。
23歲李姓男子駕駛小客車在內側車道，閃避煞車不及，下秒又再撞上翻覆的大貨車，共發生3車追撞。小客車車頭近乎全毀，零件散落1地，至於大貨車則是車身嚴重損壞，場面驚險。警方獲報立刻到場處理並進行交管，上午6時39分已排除恢復通車，警方進一步釐清肇責。
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