影／12小時2次火警 澎湖馬公某遊覽車場暗夜起火

澎湖縣馬公市今天凌晨發生火警，某遊覽公司停車場突然起火，濃煙竄升，消防局立即動員趕赴火場，約半小時滅火，燒毀廢棄物，幸未波及停放一旁的遊覽車，也未造成傷亡。確實起火原因由消防局調查。

今天凌晨零時11分，澎湖縣消防局接獲報案，指馬公市石泉里風聲廣播電台後方，某遊覽車公司停車場發生火警，消防局獲報，立即調派第一大隊、馬公、澎南、湖西及白沙等分隊，共計9車18人趕赴現場搶救。

消防隊員人車趕抵火場，發現遊覽車停車場堆置的雜物正延燃，竄出濃煙，一旁有成排遊覽車，立即布水線搶救，才沒任火勢波及遊覽車。直到凌晨零時火47分撲滅火勢，估計燃燒面積約20平方公尺，未造成人員傷亡。