快訊

與美國關稅談判或調降貨物稅 便宜汽車時代要來了？

曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／12小時2次火警 澎湖馬公某遊覽車場暗夜起火

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

澎湖縣馬公市今天凌晨發生火警，某遊覽公司停車場突然起火，濃煙竄升，消防局立即動員趕赴火場，約半小時滅火，燒毀廢棄物，幸未波及停放一旁的遊覽車，也未造成傷亡。確實起火原因由消防局調查。

今天凌晨零時11分，澎湖縣消防局接獲報案，指馬公市石泉里風聲廣播電台後方，某遊覽車公司停車場發生火警，消防局獲報，立即調派第一大隊、馬公、澎南、湖西及白沙等分隊，共計9車18人趕赴現場搶救。

消防隊員人車趕抵火場，發現遊覽車停車場堆置的雜物正延燃，竄出濃煙，一旁有成排遊覽車，立即布水線搶救，才沒任火勢波及遊覽車。直到凌晨零時火47分撲滅火勢，估計燃燒面積約20平方公尺，未造成人員傷亡。

澎湖消防局表示，這處遊覽車停車場於昨天上午11時40分許，便曾因工人以乙炔切割施工，不慎引燃現場雜物而起火燃燒，施工人員自行撲滅，燃燒面積約10平方公尺，今天凌晨火警是否與昨天中午有關聯，消防局正調查中。

澎湖馬公某遊覽車停車場昨天中午發生火警，相隔12小時，今天凌晨又起火。圖／澎湖消防局提供
澎湖馬公某遊覽車停車場昨天中午發生火警，相隔12小時，今天凌晨又起火。圖／澎湖消防局提供
澎湖馬公某遊覽車停車場昨天中午發生火警，相隔12小時，今天凌晨又起火。圖／澎湖消防局提供
澎湖馬公某遊覽車停車場昨天中午發生火警，相隔12小時，今天凌晨又起火。圖／澎湖消防局提供
澎湖馬公某遊覽車停車場昨天中午發生火警，相隔12小時，今天凌晨又起火。圖／澎湖消防局提供
澎湖馬公某遊覽車停車場昨天中午發生火警，相隔12小時，今天凌晨又起火。圖／澎湖消防局提供

馬公 遊覽車 澎湖縣

延伸閱讀

晴空匯火警2勇消殉職周年仍不見調查報告 民代籲公布

澎湖婦拾螺貝失聯 警消岸巡搜索近40小時尋獲身亡

海軍澎湖駐艇官帶隊餐敘留小兵駐守 爽吃大餐下場曝光

馬公外籍漁工疑繫纜踩空落海 眾人及時救起送醫

相關新聞

影／台中男水湳市場被開行人闖紅燈罰單 他怨：這也會開？

台中市一名65歲市民22日在西屯區水湳市場步行時，疑闖紅燈通過斑馬線，被當時警方巡邏車發現，警方當場停車攔下該名市民告發...

影／砂石車河床對撞1駕駛拋飛遭輾亡 另名駕駛酒駕輕傷

屏東縣里港警分局昨下午4點多接獲報案，高樹鄉東振興堤防荖濃溪河床兩輛砂石車不明原因對撞，砂石車駕駛27歲郭男拋飛車外後遭...

影／國一台中王田段3車追撞！ 大貨車側翻卡3車道車頭全爛

今天清晨4點24分，國道一號南向191.7公里處台中王田路段發生嚴重車禍，蕭姓男子駕駛大貨車不明原因突然撞上前方半聯結車...

影／12小時2次火警 澎湖馬公某遊覽車場暗夜起火

澎湖縣馬公市今天凌晨發生火警，某遊覽公司停車場突然起火，濃煙竄升，消防局立即動員趕赴火場，約半小時滅火，燒毀廢棄物，幸未...

影／台中西屯住家一樓擺攤 暗夜起火幸有住警器 屋主逃生

台中市西屯區寧漢街一間民宅在昨天深夜起火燃燒，火勢燃燒一樓一度猛烈，警消在一個小時內撲滅火燒，幸未釀人員傷亡。經查，該間...

LINE朋友稱需借錢男被騙10萬 豐原警教LINE帳號被盜應變法

台中56歲陳姓男子收到朋友LINE來訊，稱急需借錢納房貸、保費，陳男力挺兄弟網路轉帳10萬元，事後才知朋友LINE帳號被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。