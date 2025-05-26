基隆男子疑墜樓傷重昏迷 消防送醫急救 身分及原因待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市仁一路今晚有名男子，疑從大樓高處墜落路面後受重傷，消防局獲報派遣人車將他送醫急救，男子身分和墜樓原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9時44分接獲報案，田寮河玉兔橋附近的仁一路旁，有人疑從建物樓上墜落路面後，派遣2名消防人員駕駛救護車前往救護。

消防人員到場時，看到貌似20多歲男子，在仁一路旁倒地不起，意識不清，消防員將他送往衛生福利部基隆醫院急救。

意外發生時在附近的民眾說，聽到巨大撞擊聲，循聲查看，發現有名男子倒地，事故地點的路旁是12層樓高的建築物，建物1樓店家的遮雨棚毀損，男子應是從建物高處墜落。警方獲報也派員到場，調查男子身分及事故發生原因。

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基隆市仁一路今晚有名男子疑從大樓墜落路面身受重傷，消防局獲報派前往救護，男子身分和墜樓原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁一路今晚有名男子疑從大樓墜落路面身受重傷，消防局獲報派前往救護，男子身分和墜樓原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

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