北市直播拍攝學童案 警查出2女依法處置

中央社／ 台北26日電

全國多地陸續出現疑有中國直播主對著學校直播情形，台北市社會局獲報2個案。北市警方今晚表示，行為人分別為52歲劉姓陸配和25歲戴女，分別函報裁處和移請檢方偵辦。

台北市社會局表示，目前收到警方提供2名疑似行為人，將持續追蹤司法結果後，再評估是否涉及違反兒少法，若違反兒少法第49條，可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰緩。

針對北市民生社區近日有民眾發現不明人士拍攝學童等3案。台北市警察局松山分局今晚告訴中央社記者，民進黨台北市議員許淑華日前指出，疑有中國直播主在某國小附近拍攝學生，警方循線追查後，通知涉案的陸配劉姓女子到案說明，詢後依涉及兒少法和個資法函報主管機關台北市政府裁處。

另外，松山區三民路、健康路口一案，遭拍攝的學童家屬至派出所提出妨害秘密、兒少法告訴，警方依規定受理後，通知涉案的戴女到案說明，分別移送台北地檢署偵辦及函報北市府裁處。

此外，在台北捷運南京三民站也有直播拍攝情形，警方追查當事人是拍攝垃圾車及街景，尚無違反相關法律，故未有通知調查。

直播主 北市府 兒少法

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