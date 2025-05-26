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影／校園旁直播...遭依妨害秘密罪函辦 陸配：僅分享生活日常

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陸配劉女日前在台北市民生國小外與親友直播，分享生活日常，因疑似拍攝到小學生遭導護媽媽勸退，北市議員許淑華因此向警方告發，警方日前通知劉女到案偵詢後，依刑法妨害秘密罪嫌、違反兒少福權法等送辦裁處。

警方調查，52歲劉女5月15日在台北市民生國小外透過通訊軟體微信直播，因疑似拍攝到小學生，引來一旁導護媽媽出言告誡，市議員許淑華獲悉後不滿劉女舉動，認為劉女行為已觸法，即向警方告發，警方獲報循線通知，劉女5月16日到案說明。

據悉，劉女自稱居住附近，直播只是想向親友分享生活日常及環境，不料竟有觸法之虞。警方表示，警方依法受理許淑華告發，詢後依刑法妨害秘密罪嫌將劉女函送台北地檢署偵辦，另依兒童及少年福利與權益保障法函請社會局裁處。

對此，有法界人士感到震驚，雖告訴、告發是人民權利，但劉女是結婚來台、領有身分證的台灣人，只是在小學旁直播分享日常，所作所為和許多網紅相同，竟因此被函送，「走在路上還能不能自拍？校園周遭要列攝影禁制區了嗎」、「這個世界是不是有點太可怕了？」

警方調閱監視器畫面，確認劉女確實有在校園旁直播。記者李隆揆／翻攝
警方調閱監視器畫面，確認劉女確實有在校園旁直播。記者李隆揆／翻攝

陸配 議員 許淑華 直播 小學生

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