單純分享日常？陸配直播主拍小學生 北市警送辦妨害秘密「創首例」

一名陸配因在北市某國小外拍攝影片，疑似有拍攝到校園內小朋友，議員許淑華到警局提告該名陸配妨礙秘密和違反「兒少權法」，警方約談當事人到案訊後依妨害秘密罪函送北檢，「兒少權法」則函送北市府社會局裁處。社會局表示，將追蹤司法結果後評估，若有違反相關法令，最高可裁處60萬。

議員許淑華日前在臉書表示，在民生社區一帶出現疑似中國抖音直播主，狂拍小學生情況直播畫面，不但出現「台灣現場直播」字眼，還介紹各學校周邊環境，還清楚拍小孩子的臉，她呼籲，市府應調閱監視器到案說明，進行必要處罰，不讓類似的狀況再次發生。

而北市警方調閱監視器後，約談劉姓陸配到案說明，劉稱只是透過直播分享在台生活的日常，以及當地風土民情，全案詢後，警方將劉女依涉妨害秘密罪嫌及違反「兒童及少年福利與權益保障法」，函送台北地檢署及台北市政府偵辦、處理。