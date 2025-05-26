聽新聞
0:00 / 0:00
單純分享日常？陸配直播主拍小學生 北市警送辦妨害秘密「創首例」
一名陸配因在北市某國小外拍攝影片，疑似有拍攝到校園內小朋友，議員許淑華到警局提告該名陸配妨礙秘密和違反「兒少權法」，警方約談當事人到案訊後依妨害秘密罪函送北檢，「兒少權法」則函送北市府社會局裁處。社會局表示，將追蹤司法結果後評估，若有違反相關法令，最高可裁處60萬。
議員許淑華日前在臉書表示，在民生社區一帶出現疑似中國抖音直播主，狂拍小學生情況直播畫面，不但出現「台灣現場直播」字眼，還介紹各學校周邊環境，還清楚拍小孩子的臉，她呼籲，市府應調閱監視器到案說明，進行必要處罰，不讓類似的狀況再次發生。
而北市警方調閱監視器後，約談劉姓陸配到案說明，劉稱只是透過直播分享在台生活的日常，以及當地風土民情，全案詢後，警方將劉女依涉妨害秘密罪嫌及違反「兒童及少年福利與權益保障法」，函送台北地檢署及台北市政府偵辦、處理。
社會局表示，收到警方提供兩名疑似行為人，將持續追蹤司法結果後再行評估是否涉及違反「兒童及少年福利與權益保障法」，若經調查違反49條遺棄、身心虐待、兒童及少年拍攝或錄製暴力或其他有害兒童及少年身心健康出版品等情事，經調查屬實6萬以上60萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言