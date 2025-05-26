只因心情不好？板橋男持刀衝早餐店 店員偕警壓制逮人
新北市48歲袁男疑因工作不順心情不佳，今天上午竟持菜刀來到板橋區懷德街1間早餐店，店員發現嚇得立即報警。海山警方獲報趕抵與店員合力將袁男所持菜刀奪下並壓制所幸無人受傷，袁男由救護車送醫觀察，警方詢後將依恐嚇罪嫌將袁男送辦。
據了解，48歲袁男與母親在板橋租房同住，但袁男近期因找工作不順加上身體病痛，今天上午8時許一時情緒失控，竟持家中菜刀來到板橋區懷德街1間早餐店，對店員表示不會傷人或搶取財物，隨後不停喃喃自語並要求店員報警。
店員見狀立即報警，同時由1名男員工上前控制袁男，海山警方獲報到場，與店員合力將袁男壓制逮捕，所幸並無人員受傷。警方發現袁男身心狀況不佳，立即通報救護人員到場評估，發現袁男血壓偏低隨即將他送醫觀察。警方將待袁男出院後依恐嚇罪嫌送辦。
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