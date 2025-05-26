快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

只因心情不好？板橋男持刀衝早餐店 店員偕警壓制逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市48歲袁男疑因工作不順心情不佳，今天上午竟持菜刀來到板橋區懷德街1間早餐店店員發現嚇得立即報警。海山警方獲報趕抵與店員合力將袁男所持菜刀奪下並壓制所幸無人受傷，袁男由救護車送醫觀察，警方詢後將依恐嚇罪嫌將袁男送辦。

據了解，48歲袁男與母親在板橋租房同住，但袁男近期因找工作不順加上身體病痛，今天上午8時許一時情緒失控，竟持家中菜刀來到板橋區懷德街1間早餐店，對店員表示不會傷人或搶取財物，隨後不停喃喃自語並要求店員報警。

店員見狀立即報警，同時由1名男員工上前控制袁男，海山警方獲報到場，與店員合力將袁男壓制逮捕，所幸並無人員受傷。警方發現袁男身心狀況不佳，立即通報救護人員到場評估，發現袁男血壓偏低隨即將他送醫觀察。警方將待袁男出院後依恐嚇罪嫌送辦。

袁男持家中菜刀來到板橋區懷德街一間早餐店。記者黃子騰／翻攝
袁男持家中菜刀來到板橋區懷德街一間早餐店。記者黃子騰／翻攝
店員將袁男制伏等待警方到場。記者黃子騰／翻攝
店員將袁男制伏等待警方到場。記者黃子騰／翻攝
警方將袁男壓制在地逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將袁男壓制在地逮捕。記者黃子騰／翻攝

早餐店 新北 店員

延伸閱讀

台南陳進興造成鄉里人心惶惶 婦幼隊：請孩子結伴而行

獨／「台南陳進興」連續持凶器性侵 法院判14年：10歲到80歲都不放過

新北板橋府中遊龍天橋確定拆除！工程預估4個月至半年

新北板橋多輛機車追撞 1男無呼吸心跳、3女輕傷

相關新聞

14童受虐加害人再加2！豐原私托遭重罰百萬 8月1日勒令停辦

台中豐原區某私立托嬰中心爆出虐童案，陳姓托育人員以粗暴手法對待幼童，受害幼童多達14人，市府今重罰該托育人員60萬元並公...

影／同意書羅生門？建商曝「早已領補助金」 不願拆屋婦人駁斥：不是我簽的

台中市霧峰區日前爆發拆屋糾紛，部分住戶指控建商未補償就強行拆屋。建商今透過律師表示，土地多年來被人占用，當天拆除的全是已...

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被電盤砸中身亡

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今天再傳工安意外，上午10點多一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治。職安署南區職業安...

只因心情不好？板橋男持刀衝早餐店 店員偕警壓制逮人

新北市48歲袁男疑因工作不順心情不佳，今天上午竟持菜刀來到板橋區懷德街1間早餐店，店員發現嚇得立即報警。海山警方獲報趕抵...

台南市列管少年200人 少輔會舉辦釣蝦體驗盼導入正能量

台南市列管偏差與曝險少年共200人，台南市少輔會表示，影響青少年偏差行為涵蓋多重因素，需要學校、家庭與社會聯手解決；少輔...

意圖帶風向？三峽車禍余翁出現「假女兒」 警密切監控

新北市三峽區上周發生78歲余姓老翁駕車暴衝造成3死12傷的重大車禍，由於各界對余翁肇事原因多所揣測、眾說紛紜，外傳他兒女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。