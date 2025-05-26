台南市列管少年200人 少輔會舉辦釣蝦體驗盼導入正能量

台南市列管偏差與曝險少年共200人，台南市少輔會表示，影響青少年偏差行為涵蓋多重因素，需要學校、家庭與社會聯手解決；少輔會昨天舉辦釣蝦體驗活動，邀請20名少年參加，加上親友陪同約50人到場，期盼結合趣味與教育，讓正能量在少年心中生根發芽。

為了引導列管少年投入正當休閒活動，並培養耐心與專注力，台南市少輔會昨天在仁德區舉辦「一竿入魂」釣蝦體驗活動，準備五隻「彩帶蝦」，每隻蝦身上綁有「反毒」、「反菸」、「反性影像」、「反詐欺」、「反幫派暴力」等標語彩帶。

成功釣起彩帶蝦的少年，就能獲得特別獎，將反毒、反詐等觀念植入少年心中，培養「說不」的勇氣與認識選擇的重要性；少輔會期盼，透過健康、有趣且具教育意義的活動，能讓他們在生活中找到重心，建立正向人際關係。

據了解，這些少年本性不壞，多半很單純、講義氣，有些人只是幫朋友出頭，有些是被欺負過了頭而反擊，有些從小被家暴，有些來自破碎的家庭，每個少年都有各自的故事；少輔會表示，少年階段充滿探索與挑戰，盼透過親近、了解，逐步導正少年的偏差行為。