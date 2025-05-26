台南市列管少年200人 少輔會舉辦釣蝦體驗盼導入正能量
台南市列管偏差與曝險少年共200人，台南市少輔會表示，影響青少年偏差行為涵蓋多重因素，需要學校、家庭與社會聯手解決；少輔會昨天舉辦釣蝦體驗活動，邀請20名少年參加，加上親友陪同約50人到場，期盼結合趣味與教育，讓正能量在少年心中生根發芽。
為了引導列管少年投入正當休閒活動，並培養耐心與專注力，台南市少輔會昨天在仁德區舉辦「一竿入魂」釣蝦體驗活動，準備五隻「彩帶蝦」，每隻蝦身上綁有「反毒」、「反菸」、「反性影像」、「反詐欺」、「反幫派暴力」等標語彩帶。
成功釣起彩帶蝦的少年，就能獲得特別獎，將反毒、反詐等觀念植入少年心中，培養「說不」的勇氣與認識選擇的重要性；少輔會期盼，透過健康、有趣且具教育意義的活動，能讓他們在生活中找到重心，建立正向人際關係。
據了解，這些少年本性不壞，多半很單純、講義氣，有些人只是幫朋友出頭，有些是被欺負過了頭而反擊，有些從小被家暴，有些來自破碎的家庭，每個少年都有各自的故事；少輔會表示，少年階段充滿探索與挑戰，盼透過親近、了解，逐步導正少年的偏差行為。
一位參與活動的少年更表示「我以前覺得這些宣導活動很無聊，但釣蝦讓我很有成就感，大家一起拍照、吃飯，感覺很不一樣」；少輔會希望每一場活動都能成為列管少年心中一段值得回憶的片段，陪伴他們走過青春歲月，能讓一時走錯路一時迷失的少年導回正途。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言