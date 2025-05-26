意圖帶風向？三峽車禍余翁出現「假女兒」 警密切監控

新北市三峽區上周發生78歲余姓老翁駕車暴衝造成3死12傷的重大車禍，由於各界對余翁肇事原因多所揣測、眾說紛紜，外傳他兒女都生活在國外，且網路上疑似有人自稱是他女兒，PO文替父親抱不平，但據悉余翁僅有2個兒子，沒有女兒，警方懷疑有人刻意在網路上散布假訊息，企圖帶風向影響辦案，正密切監控中。

地方人士透露，余翁2個兒子都旅居國外，上周因父親病重均已回國，照顧母親同時協助家中處理車禍後續事宜。余翁肇事後，自己因強烈撞擊導致內臟出血及骨折，至今已接受2次手術，據了解，他的近日狀況雖略有好轉，但清醒狀況時好時壞，醫生尚未判定其情況足以接受訊問，檢警也與院方每日保持密切聯繫，做好隨時替他製作筆錄的準備。