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14童受虐加害人再加2！豐原私托遭重罰百萬 8月1日勒令停辦

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中豐原區某私立托嬰中心爆出虐童案，陳姓托育人員以粗暴手法對待幼童，受害幼童多達14人，市府今重罰該托育人員60萬元並公告姓名，勒令30年內禁止從事相關工作；此外該托嬰中心未即時通報，也遭罰40萬元，另外2名同樣有不當動作的通育人員遭罰15、14萬元。

社會局表示，該名陳姓托育人員受過專業訓練，仍多次用推、脫、拉等粗暴手法惡意對待幼童，事後推諉卸責，毫無悔意，違反兒少權法第49條，市府裁罰最高金額60萬元；此外調查過程也發現劉、曾2托育人員也有類似不當照顧動作，分別裁罰15萬元、14萬元，20年內禁止從事相關工作。

社會局指出，該托嬰中心多名托育人員常態性的不當對待幼童，機構卻沒有及時察覺，發現後甚至也沒有馬上通報，違反兒少權法第83條，加重裁罰40萬元；該中心負責人與其他3名托育人員得知幼童遭不當對待，沒有在24小時內通報，再依延遲通報裁罰3萬元。

社會局表示，市府勒令該托嬰中心8月1日起停辦，這段時間會協助收托幼兒轉託，持續加強訪視輔導；托嬰中心負責人與陳姓、劉姓、曾姓托育人員的姓名都將公告，要等到裁罰書送達相對人後，依法才能公告；等公告後，民眾可以到CRC聯合國兒童權利公約資訊網的「違反兒少法」查詢。

台中市豐原區某托嬰中心爆虐童案，至少14名幼童受害，市府追查發現陳、劉、曾3名托育人員不當對待幼童，托嬰中心未及時通報，重罰超過百萬元。圖／聯合報系資料照
台中市豐原區某托嬰中心爆虐童案，至少14名幼童受害，市府追查發現陳、劉、曾3名托育人員不當對待幼童，托嬰中心未及時通報，重罰超過百萬元。圖／聯合報系資料照

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