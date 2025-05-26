影／同意書羅生門？建商曝「早已領補助金」 不願拆屋婦人駁斥：不是我簽的

台中市霧峰區日前爆發拆屋糾紛，部分住戶指控建商未補償就強行拆屋。建商今透過律師表示，土地多年來被人占用，當天拆除的全是已簽約同意拆遷的住戶，聲稱「出去買菜回來家就被拆了」的婦人其實家族早已領取補償金，建商已提起民事訴訟要求拆屋還地。

不過，建商律師所指控的這名林姓婦人今也出面反駁說，領取補償金的和約是弟媳簽的，她完全不知情，但她才是房子的繼承人，也是所有人。她出示房屋稅單，證明自己才是所有人。她同時說，她有4個兄弟姊妹，其中3人都比媽媽早走，她是唯一的繼承人，弟媳則是借住兩戶中的一戶，不知建商何以找她弟媳簽約。

代林姓婦人出面的市議員江和樹也說，林婦等人都有把租金提存在法院，只是想爭個優先購買權，並不是要占用，目前該案仍在訴訟中，房子上都還貼有告示，建商何不等官司告一段落，而非得強拆房屋？目前林婦是暫住在兒子那兒。

據了解，現住戶主張，50多年前地主將土地租給佃農，雙方簽下「租谷契約」，佃農為處理穀物，在地上搭建地上物，地上物部分也都有繳交稅金。921地震後地主未再派人收租，他們於是將租金提存。兩年前才得知地主已將土地賣給建商，建商去年9月並寄存證信函要求拆屋還地，但僅願補償房屋外空地1坪1萬元、屋內1坪2萬5千元，多數住戶不同意拆遷，沒想到日前竟強行拆屋，還將廢棄物傾倒在其他住戶門口。