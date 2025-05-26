只因欠300元...中壢街頭上演武行 勸架也遭波及共3傷

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園中壢區復興路昨天下午發生2男子借款衝突糾紛，52歲朱姓男子向39歲黃姓男子借款300元，黃要求朱男還款，雙方口角後爆發肢體衝突，大打出手，另一名黃姓男子見狀勸架也挨拳，3人均輕微擦挫傷、但都不提告，警方今天表示，衝突黃、朱2男依社維法裁罰。

中壢警方調查，黃男之前借款300元給朱男，黃男見朱男遲未還款，兩人昨天下午在中壢復興路相遇，黃男指稱朱借錢都不還，已經半年了，當場要求朱男還錢300元，朱男未當即還錢，兩人發生口角，進而出手爆發肢體衝突，另1名55歲黃男見狀介入勸架，也遭衝突波及，造成3人均輕微擦挫傷。

警方趕到制止，3人均不願提告，警方仍將發生衝突的黃、朱兩男依社維法開單裁罰。中壢警方呼籲，民眾如有債務或其他糾紛，應透過理性協商或法律途徑解決，切勿因情緒失控釀成衝突，避免觸法。如遇爭執事件，請立即撥打110報案，警方將迅速到場協助處理。

中壢黃男借300元給朱男遲未還，兩人口角爆肢體衝突，波及勸架男子，警方趕到制止，3 人輕傷均不願提告。圖／中壢警方提供
中壢黃男借300元給朱男遲未還，兩人口角爆肢體衝突，波及勸架男子，警方趕到制止，3 人輕傷均不願提告。圖／中壢警方提供
中壢黃男借300元給黃男遲未還，兩人口角爆肢體衝突，波及勸架男子，警方趕到制止，3 人輕傷均不願提告。圖／中壢警方提供
中壢黃男借300元給黃男遲未還，兩人口角爆肢體衝突，波及勸架男子，警方趕到制止，3 人輕傷均不願提告。圖／中壢警方提供

衝突 桃園 提告 債務 借錢 中壢

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