只因欠300元...中壢街頭上演武行 勸架也遭波及共3傷
桃園市中壢區復興路昨天下午發生2男子借款衝突糾紛，52歲朱姓男子向39歲黃姓男子借款300元，黃要求朱男還款，雙方口角後爆發肢體衝突，大打出手，另一名黃姓男子見狀勸架也挨拳，3人均輕微擦挫傷、但都不提告，警方今天表示，衝突黃、朱2男依社維法裁罰。
中壢警方調查，黃男之前借款300元給朱男，黃男見朱男遲未還款，兩人昨天下午在中壢復興路相遇，黃男指稱朱借錢都不還，已經半年了，當場要求朱男還錢300元，朱男未當即還錢，兩人發生口角，進而出手爆發肢體衝突，另1名55歲黃男見狀介入勸架，也遭衝突波及，造成3人均輕微擦挫傷。
警方趕到制止，3人均不願提告，警方仍將發生衝突的黃、朱兩男依社維法開單裁罰。中壢警方呼籲，民眾如有債務或其他糾紛，應透過理性協商或法律途徑解決，切勿因情緒失控釀成衝突，避免觸法。如遇爭執事件，請立即撥打110報案，警方將迅速到場協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言