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單純分享日常？陸配直播主拍小學生 北市警送辦妨害秘密「創首例」

中央社／ 台北26日電

民進黨北市議員許淑華日前指出，疑有大陸直播主在某國小附近拍攝學生，警方獲報循線追查，通知涉案的陸配劉姓女子到案說明，詢後依妨害秘密等罪嫌送辦，為全國首例。

許淑華5月中在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，她收到家長反映在台北市民生社區一帶，疑有大陸抖音直播主狂拍小學生，且畫面除出現在台灣現場直播的字詞，畫面還介紹學校周邊環境，現場家長、志工阻止仍屢勸不聽，直到聽到要報警才關掉直播。

轄區台北市警察局松山分局15日上午8時許獲報後， 隨即派員到場，但拍攝者已先行離開。

據指出，警方隨後調閱相關監視器畫面循線追查，查出涉案者為居住在學校附近的劉姓陸配（52歲），通知她16日到案說明，她到案指稱只是透過直播分享在台生活的日常，以及當地風土民情。

警方今天表示，由於許淑華提出告訴，全案詢後，將劉女依涉妨害秘密罪嫌及違反兒童及少年福利與權益保障法，函送台北地檢署及台北市政府偵辦、處理。

全國多地近日陸續傳出疑有大陸直播主對著學校直播的情形，引發各界關注。據悉，北市此案為全國首例因直播遭法辦案件。

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