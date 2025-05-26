拒檢逃逸！桃警雷霆除暴逮一車失聯移工 其中1人遭通緝
桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案，共出動67名警力臨檢12處場所，並於8處路口執行路攔檢。其中一輛小客車轉彎未使用方向燈，示意駕駛停車受檢，但該車仍往前行駛，員警於八德區中華路5巷將其攔停，車內共1女3男皆為越南籍失聯移工，其中一人涉及詐欺案遭發布通緝，依規定移請收容及解送歸案。
桃園警分局昨晚針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通，共出動67名警力臨檢12處場所，並於8處路口執行路攔檢，共查獲通緝3件3人、酒駕公危1件1人、一般刑案（詐欺）1件1人。
龍安派出所員警昨晚7時許於桃園區中山路發現一輛小客車轉彎未使用方向燈，示意駕駛停車受檢，但該車仍往前行駛，員警於八德區中華路5巷將其攔停，車內共1女3男皆為越南籍人士，4人見到員警神色緊張，員警立即提高警覺呼叫警力支援，後座乘客想開啟車門馬上被員警制止，支援警力迅速趕到。
經查4人分別為失聯2年半的駕駛32歲丁男、另因涉及詐欺案遭發布通緝中，失聯1年多的30歲阮女、失聯2年的55歲丁男及失聯2年多的35歲丁男，員警立即將所有人帶返所內，失聯部分依規定移請收容，通緝部分依法解送歸案。
桃園分局長王智民表示，警方打擊犯罪掃蕩不法沒有假期，將持續加強執法力度，秉持除惡務盡的精神掃除不法，徹底淨化轄內治安。
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