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台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被電盤砸中身亡
台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今天再傳工安意外，上午10點多一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治。職安署南區職業安全衛生中心表示，已經要求台積電暫時停工，預計明天前往勞檢，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。
同廠房工7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全被注目。
據悉，上午約10時20分，吊車吊掛手正在廠房工地高約40公尺外牆平台，進行吊掛接電用電盤作業，疑支撐柱突倒塌，重達2噸電盤正好砸中吊掛手，他當時傷勢嚴重，馬上送至嘉義長庚搶救，醫師在上午11時宣告不治。
台積電先進封裝廠嘉義工地，去年5月施工時挖到遺址，部分區域停工，11月確認搶救遺址發掘完成才恢復施工。目前封裝廠正日夜趕工，第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計明年底完工，2028年量產，可創造3000個就業機會。
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