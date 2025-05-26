台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被電盤砸中身亡

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今天再傳工安意外，上午10點多一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治。職安署南區職業安全衛生中心表示，已經要求台積電暫時停工，預計明天前往勞檢，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。

同廠房工7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全被注目。

據悉，上午約10時20分，吊車吊掛手正在廠房工地高約40公尺外牆平台，進行吊掛接電用電盤作業，疑支撐柱突倒塌，重達2噸電盤正好砸中吊掛手，他當時傷勢嚴重，馬上送至嘉義長庚搶救，醫師在上午11時宣告不治。