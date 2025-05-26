快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被電盤砸中身亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今天再傳工安意外，上午10點多一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治。職安署南區職業安全衛生中心表示，已經要求台積電暫時停工，預計明天前往勞檢，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。

同廠房工7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全被注目。

據悉，上午約10時20分，吊車吊掛手正在廠房工地高約40公尺外牆平台，進行吊掛接電用電盤作業，疑支撐柱突倒塌，重達2噸電盤正好砸中吊掛手，他當時傷勢嚴重，馬上送至嘉義長庚搶救，醫師在上午11時宣告不治。

台積電先進封裝廠嘉義工地，去年5月施工時挖到遺址，部分區域停工，11月確認搶救遺址發掘完成才恢復施工。目前封裝廠正日夜趕工，第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計明年底完工，2028年量產，可創造3000個就業機會。

台積電嘉義第一廠因挖到遺跡文物，去年初停工，在年底才復工。圖／聯合報資料照片
台積電嘉義第一廠因挖到遺跡文物，去年初停工，在年底才復工。圖／聯合報資料照片

職業安全 嘉義 台積電

延伸閱讀

台積電拒絕「3國家」建廠邀約！中東砸錢也請不到…他揭「台灣地位」難取代

兒虐？嘉義女童摔下床送醫不治 卻有新舊傷…檢警要查

台積電硬起來嗆川普？傳遞「不免稅就撤資」警訊 網讚爆：靠政府不如靠自己

嘉義首宗市民代表罷免投票 林淑勉、吳宏哲罷免沒過

相關新聞

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被電盤砸中身亡

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今天再傳工安意外，上午10點多一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治。職安署南區職業安...

影／台中霧峰拆屋糾紛建商有話說 不願拆屋婦人：簽同意書的不是我

台中市霧峰區日前爆發拆屋糾紛，部分住戶指控建商未補償就強行拆屋。建商今透過律師表示，土地多年來被人占用，當天拆除的全是已...

只因欠300元...中壢街頭上演武行 勸架也遭波及共3傷

桃園市中壢區復興路昨天下午發生2男子借款衝突糾紛，52歲朱姓男子向39歲黃姓男子借款300元，黃要求朱男還款，雙方口角後...

拒檢逃逸！桃警雷霆除暴逮一車失聯移工 其中1人遭通緝

桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案，共出動67名警力臨檢12處場所，並於8處路口執行路攔檢。其中一輛小客車轉彎未使用方向燈，...

酒駕撞人拖行1.5公里 男竟稱知道撞東西「但不知是啥」

桃園市觀音區48歲楊姓男工人前晚與友人在小吃店喝酒後開車回家，行經建國路時撞上站在路邊的23歲劉姓男子，並沿路拖行1.5...

台中西區民宅傳男子墜落 救護車到場前已在地面送醫

台中市消防局在今天中午12時許獲報，西區美村路一段民宅有男子墜落，救護車到場時，男子已在民宅旁的空地地面，不排除年約40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。