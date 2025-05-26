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酒駕撞人拖行1.5公里 男竟稱知道撞東西「但不知是啥」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區48歲楊姓男工人前晚與友人在小吃店喝酒後開車回家，行經建國路時撞上站在路邊的23歲劉姓男子，並沿路拖行1.5公里，造成劉男重傷送醫。酒駕楊男事發當下聲稱知道撞到東西「但不知道是什麼」，所以沒停下車查看，遭人攔下後還一度想回到車上逃逸，令親友相當氣憤。

23歲劉男前晚8時許與友人在建國路上的餐廳吃飯，結束後在店門口要離開時，被後方行駛而來的小客車撞上，受輕傷的友人在後方大喊但駕駛都沒有停下，劉男被拖行約1.5公里，途中後方的女騎士見狀沿路按鳴喇叭並拍窗示意，最後在成功路一段超商前將肇事車輛攔下並報警。

消防人員獲報後趕抵現場，立即使用墊塊及快速撐頂器協助將患者脫困，並由救護人員清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置。受傷劉男臉頰、脖子及肩膀均有大面積撕裂傷，意識不清送醫急救，目前經過幾天救治已恢復意識，但仍在觀察中。

據悉，酒駕的楊男在附近工地上班，前天下午下班後在新生路上一間麵店吃飯喝酒，直到晚間8時許不顧友人勸戒，執意開車返家，未料在途中撞上行人。事發當下男子醉醺醺走下車，走路還搖搖晃晃，一度想上車開車逃逸，一副不在意的樣子並在一旁喝水，他向警方宣稱知道撞到東西「但不知道是什麼」，所以沒停下車查看，初步調查楊男過去無酒駕相關前科。

大園分局草漯派出所員警到場協助將傷者送醫後，肇事的楊姓男子渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，警方對他實施酒測，酒測值達0.99毫克，警詢後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕撞上路邊行人，沿路拖行1.5公里，後方騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔下並報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕撞上路邊行人，沿路拖行1.5公里，後方騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔下並報警。記者周嘉茹／翻攝

酒駕 觀音 桃園地檢署 意識

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