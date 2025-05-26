導航設錯！無照越籍男騎士誤闖國道 下場慘了
昨(25)日上午9時29分許，一名越南籍19歲黎姓男子因導航設定錯誤，騎乘普通重型機車由楊梅區校前路交流道誤入國道，行駛於五楊高架道一路往北，國道警察接獲通報立即派遣巡邏車實施攔查，巡邏車於五楊高架道北向58公里處發現該部機車，即上前攔停至路肩。
國道警方說明，機車行駛高速公路之行為已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上，6000元以下罰緩，機車則由拖吊車移置下交流道，另黎男無照駕駛依道路交通管理處罰條例，可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，警方均依法製單舉發。
國道警方呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：導航設錯！無照越籍男騎士誤闖國道 下場慘了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言