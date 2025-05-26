昨(25)日上午9時29分許，一名越南籍19歲黎姓男子因導航設定錯誤，騎乘普通重型機車由楊梅區校前路交流道誤入國道，行駛於五楊高架道一路往北，國道警察接獲通報立即派遣巡邏車實施攔查，巡邏車於五楊高架道北向58公里處發現該部機車，即上前攔停至路肩。

男子因導航設定錯誤，騎乘普通重型機車由校前路交流道誤入國道。圖：讀者提供

國道警方說明，機車行駛高速公路之行為已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上，6000元以下罰緩，機車則由拖吊車移置下交流道，另黎男無照駕駛依道路交通管理處罰條例，可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，警方均依法製單舉發。

國道警察接獲通報立即派遣巡邏車實施攔查。圖：讀者提供

國道警方呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：導航設錯！無照越籍男騎士誤闖國道 下場慘了