快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

導航設錯！無照越籍男騎士誤闖國道 下場慘了

桃園電子報／ 桃園電子報

昨(25)日上午9時29分許，一名越南籍19歲黎姓男子因導航設定錯誤，騎乘普通重型機車由楊梅區校前路交流道誤入國道，行駛於五楊高架道一路往北，國道警察接獲通報立即派遣巡邏車實施攔查，巡邏車於五楊高架道北向58公里處發現該部機車，即上前攔停至路肩。

1748235928847
男子因導航設定錯誤，騎乘普通重型機車由校前路交流道誤入國道。圖：讀者提供

國道警方說明，機車行駛高速公路之行為已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上，6000元以下罰緩，機車則由拖吊車移置下交流道，另黎男無照駕駛依道路交通管理處罰條例，可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，警方均依法製單舉發。

505735 0
國道警察接獲通報立即派遣巡邏車實施攔查。圖：讀者提供

國道警方呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：導航設錯！無照越籍男騎士誤闖國道 下場慘了

延伸閱讀：

  1. 友善農業助赤腹游蛇復育 3/12楊梅區說明會公開解說
  2. 未成年駕駛違規拒檢狂飆 警鳴4槍追捕逮3人

導航 國道 五楊高架

延伸閱讀

機車闖國1五楊騎13公里 19歲無照越籍男苦吞2罰單「最低9千」

深夜未開大燈遭攔查…騎士聲稱車燈故障 警當場測試秒打臉

少年不滿父母管太多離家 清水警攔查違規車輛查出後載身分

罰不怕！台中男1年內4度酒後騎微電車 被警攔查都拒測

相關新聞

酒駕撞人拖行1.5公里 男竟稱知道撞東西「但不知是啥」

桃園市觀音區48歲楊姓男工人前晚與友人在小吃店喝酒後開車回家，行經建國路時撞上站在路邊的23歲劉姓男子，並沿路拖行1.5...

三峽車禍後續 傷患陸續出院 肇事者仍無法筆錄

新北三峽車禍釀成3死12傷，收治傷患的醫院今持續公布最新醫療進展。新北市立土城醫院表示，住院的55歲吳姓男子經手術治療後...

影／欠300塊！中壢2男街頭互毆 旁人勸架也遭殃

桃園市中壢區復興路一帶昨(25)日下午15時許，一名39歲黃姓男子因先前借300元給52歲朱姓子男，要求歸還時雙方爆發口角，隨後更演變成肢體衝突，更波及前來勸架的55歲黃姓男子，導致3人都輕微擦挫傷。．．．

台中西區民宅傳男子墜落 救護車到場前已在地面送醫

台中市消防局在今天中午12時許獲報，西區美村路一段民宅有男子墜落，救護車到場時，男子已在民宅旁的空地地面，不排除年約40...

蘆洲鐵皮工廠深夜人聲鼎沸 警攻堅破天九牌賭場逮48人

新北市蘆洲區復興路1間鐵皮工廠因出入人員複雜，蘆洲警接獲線報經蒐證，確認該鐵皮工廠暗藏賭博行為，昨天凌晨出動大批警力前往...

兒虐？嘉義女童摔下床送醫不治 卻有新舊傷…檢警要查

嘉義縣有名年3歲多女童疑因摔倒送醫後不治，據母親及同居人表示係女童在床上跳玩時不慎摔倒後腦著地，緊急送醫。但女童被發現有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。