拒檢逃逸露餡！桃警雷霆專案查獲4名越籍移工 其中1人遭通緝
桃園警察分局昨(25)日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通，展現維護社會治安、保障市民安全的決心。本次勤務出動67名警力臨檢12處場所並於8處路口執行路攔檢，共查獲通緝3件3人、酒駕公危1件1人、詐欺刑案1件1人。
警方表示，龍安派出所員警於執行雷霆專案攔檢勤務時，於桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未使用方向燈，示意駕駛停車受檢，但該車仍往前行駛，員警於八德區中華路5巷將其攔停，車內共有1女3男均為越南籍人士，4人都顯得神色緊張，員警立即提高警覺呼叫警力支援，後座乘客想開啟車門馬上被員警制止，支援警力迅速趕到，經查4人分別為駕駛32歲的丁男，失聯兩年半、另因涉及詐欺案遭發布通緝中、30歲的阮女，失聯1年多、55歲的丁男，失聯2年及35歲的丁男，失聯2年多，員警將所有人帶回派出所，失聯部分依規定移請收容，通緝部分則依法解送歸案。
分局長王智民表示，警方打擊犯罪掃蕩不法沒有假期，將持續加強執法力度，秉持除惡務盡的精神掃除不法，徹底淨化轄內治安。
本文章來自《桃園電子報》。原文：拒檢逃逸露餡！桃警雷霆專案查獲4名越籍移工 其中1人遭通緝
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