南投市銀樓遭搶38萬金項鍊 警漏夜緝獲犯嫌

林姓男子昨天到南投市民權街1家銀樓假裝買金飾，挑選1條重約3台兩、價值新台幣38萬餘元金項鍊就往外衝，店員追出未能攔下，警方今天凌晨5時許在竹山鎮緝獲，依法偵辦。

銀樓業者表示，昨天晚間接近打烊時分，犯嫌獨自進銀樓假裝買金飾，挑選金項鍊後「拿了就跑」，並要騎上暫停門口的機車，店員趕緊追出拉倒，犯嫌改為跑步逃逸；案發時還有其他客人，由於犯嫌未持刀、槍犯案，銀樓人員、客人沒受傷。

南投縣政府警察局南投分局獲報立即組專案小組調閱路口監視器，掌握犯嫌逃逸路線漏夜追查，在犯嫌友人竹山住處查獲林姓男子。截至中午林姓男子仍在接受警方詢問，將進一步釐清犯案動機、有無共犯接應與金項鍊下落等，預計晚間依準強盜罪嫌移送台灣南投地方檢察署偵辦。