三峽車禍後續 傷患陸續出院 肇事者仍無法筆錄

新北三峽車禍釀成3死12傷，收治傷患的醫院今持續公布最新醫療進展。新北市立土城醫院表示，住院的55歲吳姓男子經手術治療後恢復良好，已於今日順利出院。

土城醫院說明，另12歲李姓男童及14歲廖姓女童兩名學童已於5月23日自加護病房轉入普通病房，持續接受後續治療，病況穩定。至於OHCA的12歲張姓女童，因合併創傷性腦損傷，仍在加護病房接受密切觀察與治療。

副院長游明晉表示，院方團隊持續每日召開跨科會議，整合神經外科、兒科、骨科、影像與護理團隊資源，會提供最適切的照護方式，並感謝社會各界對患者與醫護團隊的關心。

另方面，亞東醫院今也公布最新病況說明，表示目前收治的14歲女童狀況穩定，持續恢復中。至於78歲肇事者余姓男子仍在加護病房治療中，狀況無明顯變化，警方仍無法進行筆錄與偵訊。