桃園警察分局分析轄區內交通事故，發現砂石車等大型車輛因容易有「視線死角、內輪差」等因素，肇事比率較高，因此加強執行「雷霆除暴－淨土專案」。圖：桃園分局提供

大型車因駕駛座較高、車身長，導致「視線死角」，不容易發現車頭旁或車後方情況，容易衍生傷亡交通事故。此外，當大車轉彎時，內側的後輪也會向內偏移，偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離形成「內輪差」，成為致命的危險區。桃園警察分局分析轄區內交通事故，發現砂石車等大型車輛因容易有「視線死角、內輪差」等因素，肇事比率較高，因此加強執行「雷霆除暴－淨土專案」結合取締砂石（大型貨）車執法勤務。

桃園分局指出，執行「雷霆除暴－淨土專案」結合取締砂石（大型貨）車執法勤務，動員分局各派出所、交通中隊等線上巡邏警力，針對轄區內各路段砂石車、大型貨車等攔查取締，合計取締超載4件、不依照路線行駛28件，淨土專案期間5月1日起至16日止，累計取締超載16件，不依照路線行駛72件。員警也針對車上所載運的物品進行檢查，未發現有其他違規土方、環保廢棄物等情事。

桃園分局表示，為維護治安及交通秩序，規劃執行「雷霆除暴－淨土專案」，專案期程自114年5月1至31日止。 專案重點如下： （一）聚焦違規土方、環保廢棄物車輛所隸屬公司行號，進行掌控及追查取締。 （二）針對黑道幫派破壞國土，介入土方、傾倒事業廢棄物犯罪案件，執行雷霆掃蕩，嚇阻黑幫氣焰。 （三）全面清查掌握轄內易傾倒廢棄物地點、廢土流向，並加強監控違法（規）土方業者，避免不法。 （四）分析複查近年來110報案涉及違規整地、傾倒事業廢棄物、廢土等環保案件，若有涉及幫派即組成專案深入追查。

大車轉彎時，內側的後輪也會向內偏移，偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離形成「內輪差」，成為致命的危險區。圖：桃園分局提供

桃園分局表示，將持續針對砂石車（大型貨車）等交通違規加強稽查取締，如發現違規土方、環保廢棄物案件也將通知市府權責機關會同認定裁處，同時也特別提醒民眾務必與大型車輛保持適當距離，以免因「視線死角及內輪差」衍生事故，以策安全。

桃園分局特別呼籲，大型車駕駛應依規定配備行車視野輔助系統，並確保設備正常運作，行駛時應遵守交通規則，轉彎、變換車道或倒車時更應特別注意，嚴防「視野死角及內輪差」造成事故，警方也將持續結合監理單位，針對大型車進行聯合稽查，檢查是否依規定裝設行車視野輔助系統、視野輔助系統有無正常運作、有無超載、滲漏、貨物綑綁是否牢固、不依照路線行駛或違規轉彎等行為，以有效防制大型車事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：淨土專案結合取締砂石車勤務 桃園分局強力稽查取締違規土方、超載