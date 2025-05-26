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蘆洲鐵皮工廠深夜人聲鼎沸 警攻堅破天九牌賭場逮48人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區復興路1間鐵皮工廠因出入人員複雜，蘆洲警接獲線報經蒐證，確認該鐵皮工廠暗藏賭博行為，昨天凌晨出動大批警力前往查緝，當場逮捕負責人工作人員及賭客共48人，查獲現金20萬及天九牌、骰子等賭具，詢後依賭博及社維法送辦。

據了解，蘆洲分局偵查隊、集賢派出所日前接獲線報，蘆洲區復興路巷內1間鐵皮工廠出入人員複雜，懷疑有人經營賭場聚賭。警方經多日埋伏蒐證，發現該賭場有接送、把風等情事，明顯有賭博行為。昨天凌晨1時許出動大批警力前往查緝，當場逮捕負責人38歲魏男、工作人員李男、清注人員王男及賭客45人。

警方還在賭場內查獲20萬5300現金，籌碼近200萬、天九牌、骰子等賭具，詢後將賴男、李男、王男依賭博罪嫌送辦，45名賭客依社維法裁罰。

蘆洲警方查扣天九牌賭具。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方查扣天九牌賭具。記者黃子騰／翻攝
警方查獲天九牌賭場，逮捕負責人及賭客共48人。記者黃子騰／翻攝
警方查獲天九牌賭場，逮捕負責人及賭客共48人。記者黃子騰／翻攝
警方破壞鐵門衝入賭場攻堅。記者黃子騰／翻攝
警方破壞鐵門衝入賭場攻堅。記者黃子騰／翻攝

賭場 賭博

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