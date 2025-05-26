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兒虐？嘉義女童摔下床送醫不治 卻有新舊傷…檢警要查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有名年3歲多女童疑因摔倒送醫後不治，據母親及同居人表示係女童在床上跳玩時不慎摔倒後腦著地，緊急送醫。但女童被發現有新舊傷，疑兒虐情形，檢警將於本周三解剖相驗追查真相。

檢警表示，3歲8個月賴姓女童與年約26歲賴姓母親及年約24歲蔡姓男友同住於嘉義縣民雄地區，本月25日凌晨，蔡男自述女童在床上玩耍，蹦蹦跳跳之際不慎摔倒，後腦著地，蔡男賴女立即以機車戴往嘉義市區醫院急救。

但女童到院前沒有自發呼吸心跳又呈現發紺，經急救無效，於凌晨3點29分宣告死亡，經醫護人員檢視，女童身上多處傷，疑似兒虐情形，轉刑事相驗。

檢警今天相驗發現，女童身上有不同時期的新舊傷痕，應非自為，安排本月28日周三上午九點解剖確認死因。

縣府社會局表示，經查案家今年初由他轄轉介本縣脆弱家庭列案處遇關懷。另還有名1歲多妺妹無疑似外傷，除安撫案家人情緒外，考量案家甫經重大變故，且在地支持薄弱，已啟動妹妹緊急安置照顧，後續追蹤。檢警已介入調查中，社會局將續追司法相驗及調查偵辦結果，後續並提供案家屬悲傷輔導，並評估協助案家喪葬補助及聯結相關資源。

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嘉義女童摔下床母親及男友送醫後不治，女童身上有新舊傷，檢警將解剖相驗查真相。圖／本報資料照片
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母親 死亡 女童 嘉義

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