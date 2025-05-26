輔大醫院爆資料庫被駭 院方調離員工強調：個資沒外洩
輔大醫院遭鏡周刊爆料，院內周姓呼吸治療師盜用同事院內帳號密碼，幫自己投票競選工會代表，並從遠端駭進醫院資料庫，上萬筆病患、醫護人員個資恐遭外洩。輔大醫院行政副院長龔家騏出面說明，經院內及司法單位調查沒有任何個資外洩，該員工未取得任何非其業務內容病人個資，且現已調離現職。
龔家騏說，去年11月27日知道此事後，院長第一時間致電新北調查局告發，並啟動內部調查程序，與帳號安全管控機制，全力配合司法單位偵辦提供相關證據。經院內資安單位盤點與司法單位調查結果，龔強調目前無任何病患個人資料外洩，且周姓呼吸治療師並未取得任何非其業務內容病人個資。
龔家騏指出，醫院已同步啟動資安強化措施，包括提升帳號與病歷存取權限管理制度、限制辦公設備外部連線、強化防火牆與異常行為監控等，防堵類似情形再次發生。
媒體追問當初同事怎麼發現遭盜用？龔家騏說，有同事上班發現自己的帳號，遭周姓呼吸治療師盜拿去投票使用，並非是查個資，而周姓呼吸治療師現已調離現職，至於懲處將會待調查結果出爐會再進一步公布。
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