高雄女騎士闖紅燈拒檢自撞亡 已抽血驗酒精及毒物反應
謝姓女子昨天凌晨騎機車在高市左營區連闖2路口紅燈，左營警分局交通分隊黃姓警員巡邏見狀示意停車，謝女涉拒檢逃逸，在楠梓區自撞摔車不治，檢方雖已開立死亡證明給家屬，但因謝女抽血驗出0.09微量酒精反應，為求謹慎起見，相驗時已指示法醫抽血，送檢測是否有酒精及毒品藥物反應。
警方調查，39歲黃姓警員昨天凌晨1時許駕警車執行巡邏，發現謝姓女子騎機車連續闖越緯九路、緯六路兩處路口紅燈，黃立即開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意謝女停車。
謝女當下未配合停車受檢，加速行駛內快車道，並持續闖紅燈及蛇行，警方在後方保持車距尾追至楠梓區後昌新路時，發現謝女左轉彎後自撞路邊腳踏車架，倒臥地上奄奄一息，立即通報救護車，陪同送醫，謝女經院方搶救至上午6時45分許仍不治。
檢方昨天下午相驗，初判謝女因頭部損傷顱骨及多處骨折，全身多重創傷死亡；謝母當場泣不成聲，質問「我女兒很乖，她又沒喝酒，又沒有怎樣為什麼要一直追？」。
橋頭地檢署今天上午表示，檢察官已開立相驗屍體證明書交付家屬，為謹慎起見，檢察官於相驗時指示法醫抽血，送法醫研究所檢測酒精及毒品藥物反應；對於死者家屬於相驗時，已委由律師提起告訴，後續責任由檢察官分案調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言