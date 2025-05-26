高雄女騎士闖紅燈拒檢自撞亡 已抽血驗酒精及毒物反應

謝姓女子昨天凌晨騎機車在高市左營區連闖2路口紅燈，左營警分局交通分隊黃姓警員巡邏見狀示意停車，謝女涉拒檢逃逸，在楠梓區自撞摔車不治，檢方雖已開立死亡證明給家屬，但因謝女抽血驗出0.09微量酒精反應，為求謹慎起見，相驗時已指示法醫抽血，送檢測是否有酒精及毒品藥物反應。

警方調查，39歲黃姓警員昨天凌晨1時許駕警車執行巡邏，發現謝姓女子騎機車連續闖越緯九路、緯六路兩處路口紅燈，黃立即開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意謝女停車。

謝女當下未配合停車受檢，加速行駛內快車道，並持續闖紅燈及蛇行，警方在後方保持車距尾追至楠梓區後昌新路時，發現謝女左轉彎後自撞路邊腳踏車架，倒臥地上奄奄一息，立即通報救護車，陪同送醫，謝女經院方搶救至上午6時45分許仍不治。

檢方昨天下午相驗，初判謝女因頭部損傷顱骨及多處骨折，全身多重創傷死亡；謝母當場泣不成聲，質問「我女兒很乖，她又沒喝酒，又沒有怎樣為什麼要一直追？」。