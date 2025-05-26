稱葬儀社老闆性騷擾禮生 他將人打到逃進大體相驗室

23歲吳姓男子宣稱陳姓禮儀公司負責人疑似性騷擾他的女性禮生友人，他早就感到不滿，上月在台南市立殯儀館遇到陳，叫來兩名友人分別持鐵鎚、棍棒、辣椒水追打陳；之後吳潛逃多日，眼見快被警方找上門，主動投案，台南地檢署將吳依殺人未遂聲請羈押獲准。

台南市警第六分局偵查隊長吳俊諺說明，上月8日上午，警方接獲110報案，台南市立殯儀館發生糾紛，警方獲報迅速抵達現場；經陳姓禮儀公司負責人報案，警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，陸續拘提相關嫌犯到案，依刑法妨害秩序、傷害等罪偵辦。

據了解，陳姓被害人表示與涉案的吳姓男子素不相識，也沒有跟人結怨，完全不認識對方，不知道為什麼無緣無仇會帶人來打他；當天吳姓男子找來兩個人，持鐵鎚、棍棒、辣椒水追打陳，直到陳逃進平時檢察官、法官相驗大體的房間，三人才作罷，所幸陳傷勢輕微。

警方調查，吳犯案後就不知去向，經多日追查，掌握其藏身處，向檢察官聲請拘票，正要前往逮人，吳在本月23日就透過律師，表示要投案；吳到案後，聲稱陳姓禮儀公司負責人疑似有對他認識的女性禮生友人多次性騷擾，女性友人曾向他吐苦水。

據了解，吳以陳在莊嚴肅穆的場合，碰觸禮生臀部，讓女生當下不方便直接，默默隱忍為由，表示早就想要教訓對方；日前在公祭場合看到陳，想到友人被欺負，因此找來兩個朋友教訓陳。此部分均是吳的片面說詞，並沒有女性提出相關告訴，或有事證證明其說法。