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打擊犯罪生力軍屏東新購警車62輛 機車汰換率降至0.55%

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，在縣長周春米及議會支持下，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動。

今舉行新購警用車輛授車典禮，縣警局指出，這次添購巡邏車14輛、偵防車15輛、勤務車3輛及偵防機車30輛，新購達62輛的警用車輛。

縣警局指出，今年度警用車輛增購，巡邏汽車逾齡比率汰換後由36.51％降至29.10％、偵防汽車逾齡比率汰換後由42.62％降至30.33％，警用機車逾齡比率汰換後將由3.31％降至0.55％，偵防機車部分預計將汰換所有逾齡機車，讓每名同仁均有配備完善且在使用年限內的偵防機車可供查緝犯罪。警察局將持續規畫各式車輛逐年汰換，確保警用車輛常新及保障員警執勤安全。

警方指出，警用汽車汰換標準，汽車使用7年且里程達12.5萬公里，或是車齡15年，將強制汰換。警用機車部分，使用6年將強制汰換。

縣長周春米說，上任後第三次來見證警用車輛裝備授車，這個對警察同仁是很重要時刻，迅速平安完成任務，確保警察同仁執勤安全，縣府責無旁貸的責任，今年的經費3149萬元經費，編在一般性補助款，下半年度一般性補助款中央可能會少52.5億元，下半年度會面臨大幅刪減，但事情還是要做，警察同仁的勤務，不能有任何閃失、大家的安全不能有鬆懈，照預算在走，明年還是一樣如期照預算，將警察同仁需求的設備添購完畢。

縣警局今天舉行民眾捐贈車輛贈車儀式，屏東縣里港鄉的吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊捐贈全新TOYOTA GRANVIA廂型勤務車1輛給警察局，該輛車207萬6千元，林秀菊說，有感於屏東縣地幅遼闊，且員警執行各項勤務常有需要多人數接駁場合，協助提升警察同仁維護治安效能，保障縣民生命財產安全，捐贈警用廂型勤務車1輛。

屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣里港鄉吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊（中）捐贈全新TOYOTA GRANVIA廂型勤務車1輛給警察局，今天舉行捐贈儀式，縣長周春米（左）出席捐贈儀式，右為警察局長戴台捷。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊（中）捐贈全新TOYOTA GRANVIA廂型勤務車1輛給警察局，今天舉行捐贈儀式，縣長周春米（左）出席捐贈儀式，右為警察局長戴台捷。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局警用車輛汰舊換新計畫，逐年編列預算及追加方式辦理汰換，今年度縣府持續編列地方一般性補助款3149萬元，新購62輛警用車輛，保障員警執勤安全，強化警勤機動，縣長周春米今出席授車典禮。記者劉星君／攝影

警察 補助款 屏東縣

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