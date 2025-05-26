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彰化和美宮廟遶境打成一團2人受傷 警陸續傳喚涉案人
彰化縣和美鎮「玄天宮尊帝會」昨晚舉辦遶境活動時，疑因參與人員酒後發生打群架事件，連神將陣偶也被推倒，警方快打部隊接獲報案趕到，有兩人受傷就醫，警方已通知涉及打群架的３人通知到案，並陸續傳喚其他涉案人，將依傷害及妨害秩序罪偵辦。
警方調查，和美鎮「玄天宮尊帝會」昨晚6時至10時舉辦轄內遶境活動，其中的活動工作人員陳男及蔡女夫妻，與遶境陣頭林姓男子，在9時30分遶境快結束時，在和美鎮面前里錦西路66巷口，雙方人馬因酒後發生口角，引發肢體衝突，演成打群架，估計現場有約50、60人，連陣頭神將偶都被推倒， 還有不少小孩，大家都被嚇壞了。
當時，雙方扭打成一團，並用拳頭互毆，後來陸續有人加入，甚至有人持棍棒差點擴大衝突，也有人將他們拉開勸架，和美警方據報後，調動快打部隊約20名警力趕到現場，當時雙方人馬已停止打鬥。其中，參與衝突的蔡女傷勢頭腫、左大腿擦傷；陳男傷勢左眼腫傷，二人就醫後均無大礙。
警方隨後通知陳男、蔡女夫妻及對造林姓男子到案，並通知遶境申請人劉男到和美派出所協助釐清，警方並調閱周邊監視器影像釐清案發經過，到後續將依傷害及妨害秩序罪進行偵辦。
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