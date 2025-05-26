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桃園年輕男子站在路邊突遭衝撞拖行1.5公里 惡劣駕駛酒測值高達0.99

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區48歲楊姓男子前晚與友人在小吃店喝酒後開車回家，行經建國路時撞上站在路邊的23歲劉姓男子，並沿路拖行1.5公里，直到後方騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔下並報警，警方到場協助將傷者送醫，而楊男酒測值高達0.99，全案依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌送辦。

劉姓男子前晚8時許與友人在建國路上的餐廳吃飯，結束後在店門口要離開時，被後方行駛而來的小客車撞上，友人在後方大喊但駕駛都沒有停下，劉男被拖行約1.5公里，途中後方的騎士見狀沿路按鳴喇叭示意，最後在成功路一段超商前將肇事車輛攔下並報警。

消防人員獲報後趕抵現場，立即使用墊塊及快速撐頂器協助將患者脫困，並由救護人員清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置。受傷劉男臉頰、脖子及肩膀均有大面積撕裂傷，意識不清，送醫急救。

大園分局草漯派出所員警到場協助將傷者送醫後，經查肇事的楊姓男子渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，警方對他實施酒測，酒測值達0.99毫克，警詢後依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

事發後傷者女友在網路痛心發文，指出男友遭撞拖行導致左臉臉頰傷口深度「直接看見骨頭」，右肩鎖骨及肩胛骨暴露、右臂2度燙傷、左手背皮膚破損合併腱韌帶斷裂、身上其他地方大部份都擦傷，目前人還在加護病房，隨時有生命危險，痛批酒駕真的很可恨，「法律從不好好重視在酒駕這種行為，到底要失去多少生命，這件事情才能被看重」。

警方強調，取締酒駕絕不手軟，呼籲駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，警方持續加強取締酒駕，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕撞上路邊行人，沿路拖行1.5公里，後方騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔下並報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕撞上路邊行人，沿路拖行1.5公里，後方騎士見狀按鳴喇叭將楊男攔下並報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕撞上路邊行人，沿路拖行1.5公里，傷者重傷送醫，目前仍在加護病房。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕撞上路邊行人，沿路拖行1.5公里，傷者重傷送醫，目前仍在加護病房。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕回家，行經建國路時撞上路邊23歲劉男，沿路拖行1.5公里。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區48歲楊男前晚酒駕回家，行經建國路時撞上路邊23歲劉男，沿路拖行1.5公里。記者周嘉茹／翻攝
肇事楊姓男子渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，經實施酒測酒測值達0.99毫克。記者周嘉茹／翻攝
肇事楊姓男子渾身酒氣、走路不穩，明顯酒醉狀態，經實施酒測酒測值達0.99毫克。記者周嘉茹／翻攝

酒駕 觀音 桃園地檢署

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