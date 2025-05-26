影／廂型車暴衝撞路邊轎車再撞路樹翻覆 駕駛是60歲翁

近日車輛暴衝事件頻傳，台南市陳姓男子今天也在臉書「台南大小事」社團上傳一段廂型車暴衝撞及路邊車輛及路樹的畫面；轄區警方指出，本案發生於上月4日，當事人為60歲吳姓男子，酒測值為零、駕照正常，案發後相關財務損失由當事人自行協調。

陳姓男子今天在臉書「台南大小事」社團上船吳姓男子駕駛廂型車的肇事影片，指出「台南市南區新興路93巷口自小箱型車車禍（2025.04.04 11:30），駕駛疑似身體不適，左切撞路旁小箱型車，再右切自撞右巷口菝樂樹，彈至新興路大馬路側翻」。