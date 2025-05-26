台南東山民宅倉庫火警 60歲婦3樓處跳下逃生摔傷送醫
台南東山區大客里一處民宅倉庫今早6點多發生火警，火勢相當猛烈，甚至延燒到前方3層樓的建築物，所幸屋內8人第一時間順利疏散，不過，其中一名60歲婦人為逃生從3樓窗台處一躍而下，因右手臂撕裂傷摔，送醫治療，火勢約半小時獲控制撲滅，詳細起火原因待調查。
消防局今早6點31分接獲報案，東山區大客里凹子腳一處民宅發生火警，派遣東山、白河、東原、新營、柳營、六甲等消防隊共11車21人前往灌救，抵達時發現民宅後方農具倉庫幾乎陷入火海，且延燒至前方3樓RC住宅用途建物，消防人員隨即佈線搶救，火勢在7點10分撲滅。
消防人員初步調查，火場燃燒面積約25平方公尺，過程中疏散7人，另外一名60歲沈姓婦人為逃生從3樓跳下，右手臂撕裂傷摔，所幸意識清楚，由救護車後送柳營奇美醫院治療，詳細起火原因、財損仍待進一步調查釐清。
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