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高雄西子灣清晨漂「人形物體」嚇壞釣客 撈上岸是女性
高市有釣客今天清晨5時在著名的高雄西子灣約會地點的城垛情人座前方海域釣魚，驚見海面有女浮屍，警消獲報趕抵，經消防人員打撈上岸，警方從死者穿的牛仔褲口袋找到證件，查出死者是36歲陳姓女子，將通知家屬並報請檢察官相驗。
港務消防大隊高雄港隊今天清晨5時許接獲一名釣客通報，指位於西子灣城垛情人座前方水域疑似有人體漂流物的浮屍，高雄港隊出動2車5人，另高市消防局支援4車10人前往處理。
消防人員在5時32分許將浮屍打撈上岸，發現死者是女性，身穿無肩帶上衣及牛仔褲；警方在死者褲子口袋找到證件，查出是36歲的陳姓女子，將通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。
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