高雄小貨車國1岡山段擦撞大貨車 車頭撞爛駕駛竟落跑
一輛白色自小貨車今天凌晨3時4分許行經國道1號南向349.2公里岡山路段，不明原因擦撞行駛外側車道由謝姓男子駕駛的大貨車後，失控撞擊內外側護欄停在路肩，波及另輛小貨車輾壓散落零件，沒料，肇事小貨車車頭撞爛，駕駛竟趁隙落跑，警方正追查身分。
國道警察第五大隊指出，事故發生後，大貨車駕駛謝男（50歲）以及另輛小貨車駕駛李姓男子（29歲）均未受傷，兩人無酒駕。
警方指出，肇事的白色小貨車駕駛，未依規定留在現場，在警方趕抵前逃逸，不見蹤影，無法確定是否有酒駕行為，已循線追查。
警方表示，肇事駕駛可依道路交通管理處罰條例第62條前段：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡者」，可處以1000元至3000元罰鍰，將視車主及駕駛人到案說明後確認實際違規情節，依規定製單舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言