高雄小貨車國1岡山段擦撞大貨車 車頭撞爛駕駛竟落跑

一輛白色自小貨車今天凌晨3時4分許行經國道1號南向349.2公里岡山路段，不明原因擦撞行駛外側車道由謝姓男子駕駛的大貨車後，失控撞擊內外側護欄停在路肩，波及另輛小貨車輾壓散落零件，沒料，肇事小貨車車頭撞爛，駕駛竟趁隙落跑，警方正追查身分。

國道警察第五大隊指出，事故發生後，大貨車駕駛謝男（50歲）以及另輛小貨車駕駛李姓男子（29歲）均未受傷，兩人無酒駕。

警方指出，肇事的白色小貨車駕駛，未依規定留在現場，在警方趕抵前逃逸，不見蹤影，無法確定是否有酒駕行為，已循線追查。