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高雄小貨車國1岡山段擦撞大貨車 車頭撞爛駕駛竟落跑

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一輛白色自小貨車今天凌晨3時4分許行經國道1號南向349.2公里岡山路段，不明原因擦撞行駛外側車道由謝姓男子駕駛的大貨車後，失控撞擊內外側護欄停在路肩，波及另輛小貨車輾壓散落零件，沒料，肇事小貨車車頭撞爛，駕駛竟趁隙落跑，警方正追查身分。

國道警察第五大隊指出，事故發生後，大貨車駕駛謝男（50歲）以及另輛小貨車駕駛李姓男子（29歲）均未受傷，兩人無酒駕。

警方指出，肇事的白色小貨車駕駛，未依規定留在現場，在警方趕抵前逃逸，不見蹤影，無法確定是否有酒駕行為，已循線追查。

警方表示，肇事駕駛可依道路交通管理處罰條例第62條前段：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡者」，可處以1000元至3000元罰鍰，將視車主及駕駛人到案說明後確認實際違規情節，依規定製單舉發。

一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車，車頭撞爛，駕駛竟落跑。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車，車頭撞爛，駕駛竟落跑。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車，車頭撞爛，駕駛竟落跑。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車，車頭撞爛，駕駛竟落跑。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車，波及另輛小貨車，（如圖）。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車，波及另輛小貨車，（如圖）。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車（如圖），車頭撞爛，駕駛竟落跑。記者石秀華／翻攝
一輛白色自小貨車今凌晨3時4分許行經國道1號岡山路段附近，擦撞大貨車（如圖），車頭撞爛，駕駛竟落跑。記者石秀華／翻攝

肇逃 岡山 國道

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