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母摔倒未送醫 兒涉延遲報警、放任致死收押

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄報導

高市潘姓婦人被兒子通報在家跌倒死亡，檢警相驗，檢察官發現潘婦的鄭姓兒子放任其死亡，依涉殺人罪聲請羈押獲准。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市潘姓婦人被兒子通報在家跌倒死亡，檢警相驗，檢察官發現潘婦的鄭姓兒子放任其死亡，依涉殺人罪聲請羈押獲准。（示意圖）記者石秀華／攝影

高雄鄭姓男子廿三日報案稱六十六歲潘姓母親在家中跌倒後死亡，警方到場發現屍體發黑且有些許腫脹，死亡多日，鄭稱母親十八日就跌倒，檢方訊後認為有疑點，鄭男涉延遲報警、放任母親致死，依殺人罪嫌聲請羈押獲准。

檢警調查，四十三歲鄭男從事物流業，平時與母親同住，曾發生口角被通報家暴，但潘婦未聲請保護令

高雄林園警分局廿三日晚間七時許接獲鄭姓男子報案，稱「母親在家中跌倒後死亡」，警方到場，發現六十六歲潘姓婦人倒臥房間浴室門口右側，面部朝下、明顯死亡，屍體發黑還有些許腫脹，死亡已有多日，封鎖現場蒐證後報請檢察官相驗。

高雄地檢署檢察官趙期正昨會同法醫相驗，潘婦身上並無明顯傷勢，據了解，檢察官當場開臨時偵查庭，鄭姓男子供稱，十八日下午他發現母親在一樓處跌倒躺在地上，當時曾詢問母親是否要幫忙，母親指不需要他扶、自己會處理，他就讓母親自行回房；直到廿三日晚間發現母親都沒動靜，進屋查看才發現母親已死亡。

檢警認為，依鄭男供詞，明知道母親摔倒受傷，卻未積極協助送醫治療，且依屍體狀態推算確已死亡多日，鄭都無作為，放任母親死亡結果發生，檢方認為案情有疑點，偵訊後依殺人、遺棄等罪嫌將鄭男逮捕，並向法院聲押獲准。

鄰居說，潘婦行動不便，外出要靠輔助器，和兒子兩人平時「各過各的」，近期鮮少看到婦人外出。

檢警原懷疑鄭放任母親死亡可能要詐領保險金，但尚未查出死者有相關保險，確實原因待檢警調查。

浴室 檢察官 家暴 保護令

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