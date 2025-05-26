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女騎士闖紅燈拒檢自撞亡 家屬提告「為什麼要一直追？」

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導

謝姓女子昨天凌晨騎機車闖紅燈拒警方攔檢，在警車尾隨下逃逸二點六公里不幸自撞摔車身亡。記者石秀華／翻攝
謝姓女子昨天凌晨騎機車闖紅燈拒警方攔檢，在警車尾隨下逃逸二點六公里不幸自撞摔車身亡。記者石秀華／翻攝

廿四歲謝姓女子昨天凌晨騎機車在高市左營區連闖兩路口紅燈，左營警分局交通分隊黃姓警員巡邏見狀示意停車，謝女涉拒檢逃逸，逃約二點六公里後在楠梓區自撞摔車，送醫不治；黃員一路尾隨，謝女家屬質疑追車才導致她自撞，昨天提告，檢方依過失致死罪嫌偵辦。

左營警分局表示，經查黃姓警員尾隨期間，警車均與謝女保持安全距離，過程中未接觸碰撞；謝女機車及身上未發現違禁品，醫院抽血有微量酒精反應，換算呼氣酒測值約每公升零點零九毫克，因檢測可能有誤差，是否涉酒駕待釐清，將調閱行車記錄器、沿路監視器影像，交檢方調查釐清。

警方調查，卅九歲黃姓警員昨天凌晨一時許駕駛警車執行巡邏，發現謝姓女子騎機車沿軍校路往北直行，連續闖越緯九路、緯六路兩處路口紅燈，黃立即開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意謝女停車。

謝女當下未配合停車受檢，加速行駛內快車道，並持續闖紅燈及蛇行，警方在後方保持車距尾追至楠梓區後昌新路時，發現謝女左轉彎後自撞路邊腳踏車架，倒臥地上奄奄一息，立即通報救護車，陪同送醫，謝女經院方搶救至上午六時四十五分許仍不治。

檢方昨天下午相驗，初判謝女因頭部損傷顱骨及多處骨折，全身多重創傷死亡；謝母當場泣不成聲，質問「我女兒很乖，她又沒喝酒，又沒有怎樣為什麼要一直追？」家屬已委由律師提出告訴。

謝女大舅說，外甥女是家中掌上明珠，去年才從屏東大學會計系畢業，在會計事務所當行政人員，當時外出買東西卻發生不幸；他認為外甥女可能從沒被警方攔查，一時緊張才會跑，但「一個女生騎車，警察有必要追那麼緊嗎？」

骨折 闖紅燈 警車 自撞

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