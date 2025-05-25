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影／霧台山區大雨溪水暴漲9人受困 屏東消防驚險救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今25日下午2點多接獲報案，有9人在霧台鄉佳暮村附近迴旋谷因溪水暴漲受困河床對岸高處，消防局出動人員前往搶救，現場溪水湍急，消防人員架設繩索，歷時2個多小時後，協助將9人平安脫困，順利下山。

現場救援畫面曝光，溪水湍急，溪水水位深達一個人高度，消防局出動特搜大隊、霧台與鹽埔分隊，共4車、6警消、8義消，攜帶救生裝備、救生艇與無人機前往，現場指揮官是特搜大隊分隊長洪柏軒。

現場水勢湍急，消防人員評估現場情況後，架設繩索橫渡救援，依序協助9人脫困。9人分別為7男2女，今天早上上山，來自高屏地區，年齡分別為2、30歲左右，均有申請入山證。

迴旋谷位在屏東縣三地門鄉德文部落與霧台鄉佳暮部落交界處，該處非屏東縣登山活動管理自治條例的管制規範，未違反相關規定。

屏東縣霧台鄉佳暮迴旋谷山區下午溪水暴漲，9人受困河床對岸高處，消防人員到場救援，水勢湍急。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉佳暮迴旋谷山區下午溪水暴漲，9人受困河床對岸高處，消防人員到場救援，水勢湍急。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉佳暮迴旋谷山區下午溪水暴漲，9人受困河床對岸高處，消防人員到場救援，水勢湍急。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉佳暮迴旋谷山區下午溪水暴漲，9人受困河床對岸高處，消防人員到場救援，水勢湍急。記者劉星君／翻攝

消防人員 屏東縣

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