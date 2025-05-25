聽新聞
0:00 / 0:00
影／霧台山區大雨溪水暴漲9人受困 屏東消防驚險救援
屏東縣消防局今25日下午2點多接獲報案，有9人在霧台鄉佳暮村附近迴旋谷因溪水暴漲受困河床對岸高處，消防局出動人員前往搶救，現場溪水湍急，消防人員架設繩索，歷時2個多小時後，協助將9人平安脫困，順利下山。
現場救援畫面曝光，溪水湍急，溪水水位深達一個人高度，消防局出動特搜大隊、霧台與鹽埔分隊，共4車、6警消、8義消，攜帶救生裝備、救生艇與無人機前往，現場指揮官是特搜大隊分隊長洪柏軒。
現場水勢湍急，消防人員評估現場情況後，架設繩索橫渡救援，依序協助9人脫困。9人分別為7男2女，今天早上上山，來自高屏地區，年齡分別為2、30歲左右，均有申請入山證。
迴旋谷位在屏東縣三地門鄉德文部落與霧台鄉佳暮部落交界處，該處非屏東縣登山活動管理自治條例的管制規範，未違反相關規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言