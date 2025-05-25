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37歲香港男於新竹尖石鄉山坡墜落 消防員晚間涉險搜救送醫
新竹縣尖石鄉新樂村今天晚間一名37歲香港籍男子於簡易自來水廠旁竹林山坡墜落，友人見狀報案，消防單位隨即出動搜救人車前往搜尋，最終順利尋獲患者，並將其緊急送醫救治。
新竹縣消防局表示，今天晚上6點29分接獲110通報，尖石鄉新樂村簡易自來水廠附近，有一名男子從山坡處墜下，報案人與友人正在一旁搜尋。接獲報案後，消防局立即派遣尖石分隊車組共2車4人前往搶救。
搜救人員經過現場搜索與地形研判後，於晚上7點在水廠對面溪谷發現患者位置，經消防人員涉險渡溪，成功接觸該名男子。經評估，患者意識清楚，腰部有受傷情形。消防人員立即實施初步處置後，晚上7點52分由尖石分隊救護車將患者送往竹東台大醫院就醫。
新竹縣政府消防局提醒，若身邊親友出現情緒異常、憂鬱低落等情形，請主動關心，並可撥打以下專線尋求協助：1925（安心專線，24小時心理支持）、1995（張老師專線）、1980（衛福部保護專線）。消防局也呼籲，進入山林或露營區活動時務必結伴同行，注意地形安全，避免獨自前往危險區域，以免發生意外。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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