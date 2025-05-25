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高雄婦跌倒後離奇猝死…兒5日後才發現 高大成曝奪命關鍵：醫師常忽略

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

高雄發生離奇命案，43歲鄭男報案指稱，66歲鄭母18日在家中摔倒，直到23日晚才發現其母已無氣息，立即向警方報案；中山附醫法醫科主任高大成今研判，死因可能與「蜘蛛網膜出血」有關，由於出血慢，且有「清醒期」，連急診醫師都易疏忽。

據查，鄭母生前有輕微中風，行動略有不便，但生活能自理。鄭男聲稱，其母18日在家中跌倒，其母以不需要他扶，自行回房間休息，他直到23日晚間，才發現其母倒在房間內，已無氣息。檢方昨相驗，認為鄭男放任其母惡化，導致最壞的結果發生，依殺人罪諭令當場逮捕。

高大成推測，鄭母生前有輕微中風，但生活能自理，還不致於因沒進食死亡，至於被發現時，無明顯外傷，許多受傷不會立即死亡，例如因跌倒等意外撞擊頭部，雖然未造成頭破血流、沒有外傷，但有腫一大包，也有的摸不出來，但造成蜘蛛網膜下腔出血，由於流血速度慢，約經2、3天到一周後死亡。

高大成說明，蜘蛛網膜下腔出血通常會有一段2、3天到一周的「清醒期」，過了「清醒期」就可能猝死，連醫師都容易疏忽。

高大成舉例，一名急診室主任，其妻與孩子玩鬧時不慎後腦撞到牆壁，事後也向丈夫反映「白天摔倒，頭很痛」，但因妻子過二、三天緩解，以為沒事，沒想到其妻一周後過世；可見蜘蛛網膜下腔出血「清醒期」，連專業的急診醫師都難以察覺，鄭男在鄭母摔倒後，推斷應是更難查察。

為何鄭男在家中整整5天沒看見母親，也沒察覺有異狀？高大成研判，許多家庭關係本來就是這樣，我們也不好評斷；他提到，一般在親情的羈絆下，兒子不太可能會放任母親死亡。

高大成強調，由於光看外表無法釐清死因，最終結果還是要等到法醫解剖相驗後，才能知道確切死因，不太可能會放任母親死亡。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 醫師 母親 死亡 命案

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