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機車闖國1五楊騎13公里 19歲無照越籍男苦吞2罰單「最低9千」
19歲越籍男子今天騎普通重機誤闖國一五楊高架北上道路，他從楊梅區校前路交流道走五楊高架道，行駛約13公里，國道警方攔下，他說導航設定錯誤，誤上國道，警方查出他無照駕駛，依違反道路交通管理處罰條例規定，最少開罰9000元。
國道警方表示，勤務中心今天上午獲報，一名越南籍男子騎乘普通重型機車，自楊梅區校前路交流道進入國一北上，行經五楊高架道一路往北，立即出動巡邏車攔查，在國一五楊高架道北向約57.7公里路肩攔下機車。越籍男子稱因導航設定錯誤，誤上國道。
國道警方查出越籍男子無照駕駛，依違反道路交通管理處罰條例規定，機車誤闖國道可處3000元到6000元以下罰緩、無照駕駛可處6000元到2萬4000元以下罰鍰，警方開單告發，機車由拖吊車移下交流道。
國道警方表示，呼籲民眾騎機車注意道路標誌、標線，不可任意違規，設定導航要特別注意避開國道，如不慎誤上，應立即停靠路肩撥1968或110求援，警方到場協助，用路人如發現有機車違規闖國道，即時通報警方，確保國道行車安全。
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