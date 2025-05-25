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台中西屯民宅傳33歲男陳屍合租套房 送醫急救仍不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今下午4時許獲報，西區精誠街的民宅有人需要救護，救護車到場時，年約33歲男子手握針筒躺在床後，已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。全案明將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，案發地點是男子與另名男性友人合租的套房，當時友人外出上班，下午4時許下班返家時，即發現男子躺在床上沒有生命跡象，右手拿著針筒。

警方鑑識小組到場採證，釐清男子手上針筒為何物，明將報請檢察官相驗，釐清死因。

第一警分局長尤啓南呼籲，如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」及自殺防治諮詢安心專線：0800-788995尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市一名男子今天下午被發現陳屍在西區民宅，手握針筒，檢警將相驗釐清死因。圖／本報資料照
台中市一名男子今天下午被發現陳屍在西區民宅，手握針筒，檢警將相驗釐清死因。圖／本報資料照

生命線 檢察官 套房 台中市

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