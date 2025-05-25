阿伯國1開車頂級享受曝！車裝電視、手機雙螢幕 網熱議：希望不是78歲

近日連續數起78歲老翁開車重大意外事件，引起社會關注，一名網友在網路社群PO出影片指出，一名阿伯開車行經國1北上78K湖口路段，他在車內安裝20吋液晶電視加6吋手機雙螢幕邊開車頂級享受，「希望阿伯今年不是78歲」，引起網友熱議批評。

國道警方今天下午表示，從網路影片看來，駕駛在車內架設電視螢幕，如同民眾在車內架設手機架，並非手持方式，很難認定危險駕駛行為，若有民眾提出檢舉，警方會調查處理，國道警方目前並未接獲檢舉，無法認定該男子行為是否違反相關規定。

一位女網友目擊拍下影片，在臉書「爆料公社」PO出「難得坐在副駕就拍到的奇觀」，她行經國1北上78公里湖口路段，右側一輛轎車，一名平頭白髮男子敞開車窗，清晰看見車內中控台右側電視螢幕播放歌唱節目，她PO文指「13吋安卓機算什麼，20吋液晶電視加6吋手機雙螢幕才是頂級享受」，並留言「希望阿伯今年不是78歲」、「流年不利」。

該PO文引起網友熱議批評聲浪大，網友質疑「78歲」？有網友說「不要出來害人」「這種不是自己出事，就是讓人出事，專心開車很難嗎?」，有的網友說，「車神」「隨時掌握最新資訊」！也有網友說，螢幕連右邊後照鏡遮住，把用路人的命當兒戲。