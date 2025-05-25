屏東山區大雨溪水暴漲「9人一度受困河床」 消防急救援平安脫險

中央氣象署今下午發布大雨特報，屏東山區易短延時強降雨，屏東縣消防局今下午2點9分接獲報案，9人在霧台鄉佳暮村迴旋谷溯溪，因大雨溪水暴漲受困，消防局出動到場，下午4點49分，平安將9人脫困，安全帶到對岸，現仍在下徹中。

消防局指出，今下午2點9分接獲報案，遊客9人共7男2女，在霧台鄉佳暮村迴旋谷附近溯溪，未料因山區下雨，溪水暴漲，暴漲高度約一個人高，9人受困對河床對岸高處，現場雖無立即危險之虞，消防局獲報後隨即派遣人員。

消防局獲報後，出動特搜大隊、霧台、鹽埔分隊共4車6警消8義消攜帶救生裝備、救生艇及無人機前往，現場指揮官是特搜分隊長洪柏軒。

消防人員抵達後，現場溪水暴漲，約一個人高度，隨即利用繩索等工具，搭配無人機，掌握相關位置後，下午4點5分，特搜大隊將先2人安全帶到對岸，下午4點49分，特搜大隊將7人安全帶到對岸，現場無受困者。

截至發稿下午5點半前，消防人員正陪同9人安全沿著山徑下撤中，山區仍有雨勢。