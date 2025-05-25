深夜未開大燈遭攔查…騎士聲稱車燈故障 警當場測試秒打臉
李姓男子昨天晚間11時許，騎車行經台南市六甲區中正路時，深夜未開啟大燈；保安警察大隊第一中隊員警上前攔查；李先稱車燈故障，後警方請他測試，卻顯示開關正常，李改口不斷拜託，請警察不要開罰，警方仍依道路交通管理處罰條例第42條開出1200元罰單。
台南市保安警察大隊第一中隊分隊長林啟瑞說明，昨天晚間11時許，李姓男子騎機車沿路行駛未開大燈，黃姓、曾姓小隊長及張姓警員擔服取締酒駕專案勤務，研判有異攔查；李先聲稱他有開燈，是接觸不良燈才沒亮，員警請他重新開啟，結果車燈開啟、關閉均正常顯示。
警方指出，眼見車燈並無故障問題，李才承認忘記開車燈，拜託警方不要開單，警方仍依法取締，開出「汽車駕駛人不依規定使用燈光者（騎乘機車未依規定使用燈光）」罰單；警方呼籲，機車夜間行駛若未開燈，極易造成車輛未察覺而發生追撞事故，嚴重危及自身與他人安全。
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